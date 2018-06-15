В Новосибирске на MEGA DRIFT SHOW состоялась реинкарнация российского спорткара Marussia

Победил Артур Волчанский на автомобиле Toyota Altezza

Сегодня в Новосибирске на площадке возле торгового центра «МЕГА» прошло MEGA DRIFT SHOW, организованное Новосибирской федерацией автомобильного спорта и ТЦ «МЕГА».







По оценкам организаторов, шоу посетило около восьми тысяч человек. В соревнованиях по дрифту победил Артур Волчанский на автомобиле Toyota Altezza. После соревнований и церемонии награждения посетители смогли сфотографироваться с пилотами — участниками дрифта. Почётным гостем, судьёй и соведущим шоу в Новосибирске был известный российский дрифтер Никита Шиков.







Презентация спорткара Marussia





«Гвоздём программы у нас стала презентация спорткара Marussia, производство которого пытается возобновить одна из новосибирских компаний. Одну из машин уже "довели до ума"», — рассказал корреспонденту НГС по телефону руководитель отдела маркетинга ТЦ «МЕГА» Иван Баталов.









Недавно НГС также рассказывал о гонках, которые ведущие новосибирские автогонщики устроили для детей с ДЦП.

