Видео: из Новосибирского зоопарка сбежал кошачий лемур

Маленький лемур пролез между прутьев клетки

Читательница НГС стала свидетельницей побега кошачьего лемура из вольера Новосибирского зоопарка. «Кошачий лемур, совсем маленький ещё, пролез между прутьев, ограждающих вольер. Сотрудники зоопарка его ловят», — сообщила очевидица Юлия Дегтярёва.







В зоопарке кольцехвостые или кошачьи лемуры содержатся с 1989 года. В природе эти животные обитают на юге Мадагаскара, питаются плодами, листьями и насекомыми. В начале апреля НГС сообщал о том, что у кошачьих лемуров Новосибирского зоопарка родилось двое детенышей.







Узнать, получилось ли поймать беглеца, корреспонденту НГС пока не удалось — телефон пресс-службы зоопарка не отвечал.





