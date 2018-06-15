Видео: из Новосибирского зоопарка сбежал кошачий лемур
Читательница НГС стала свидетельницей побега кошачьего лемура из вольера Новосибирского зоопарка. «Кошачий лемур, совсем маленький ещё, пролез между прутьев, ограждающих вольер. Сотрудники зоопарка его ловят», — сообщила очевидица Юлия Дегтярёва.
В зоопарке кольцехвостые или кошачьи лемуры содержатся с 1989 года. В природе эти животные обитают на юге Мадагаскара, питаются плодами, листьями и насекомыми. В начале апреля НГС сообщал о том, что у кошачьих лемуров Новосибирского зоопарка родилось двое детенышей.
Узнать, получилось ли поймать беглеца, корреспонденту НГС пока не удалось — телефон пресс-службы зоопарка не отвечал.
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Валерий Иванов
Фото и видео Юлии Дегтярёвой