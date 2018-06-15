Студенты НГУ разработали программу Soroka для анализа поведения человека в Сети

Студенты НГУ разработали Soroka

Студенты НГУ Пётр Гусев и Анастасия Малышева приняли участие в разработке сервиса Soroka, анализирующего репутацию человека или компании в интернете. Они заняли четвёртое призовое место в онлайн-хакатоне Neurohive для разработчиков искусственных нейронных сетей.







Soroka — это нейросетевой продукт, который успешно используется для анализа изображений и помогает следить за репутацией любого человека или компании, а также первым узнавать о значимых тенденциях в общественном мнении и вовремя реагировать на любые изменения.





Сегодня НГС также сообщал об очередном достижении учёных Института ядерной физики СО РАН, которые помогли археологам определить возраст древних находок.

