Студенты НГУ разработали программу Soroka для анализа поведения человека в Сети
Студенты НГУ Пётр Гусев и Анастасия Малышева приняли участие в разработке сервиса Soroka, анализирующего репутацию человека или компании в интернете. Они заняли четвёртое призовое место в онлайн-хакатоне Neurohive для разработчиков искусственных нейронных сетей.
Soroka — это нейросетевой продукт, который успешно используется для анализа изображений и помогает следить за репутацией любого человека или компании, а также первым узнавать о значимых тенденциях в общественном мнении и вовремя реагировать на любые изменения.
Сегодня НГС также сообщал об очередном достижении учёных Института ядерной физики СО РАН, которые помогли археологам определить возраст древних находок.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Валерий Иванов
Фото Юлии Шипициной