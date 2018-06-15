Многострадальная миля: яму на Большевичке пообещали залатать к концу июня

Яма должна исчезнуть в конце этого месяца
Яма должна исчезнуть в конце этого месяца

Мэрия Новосибирска пообещала, что ООО «НСТ» — подрядчик скандальной стройки на Большевистской — починит тротуар, сильно провалившийся под землю.


Большой ямой напротив бизнес-центра «Якутия» возмутился читатель НГС — он сообщил, что улица стала сползать в котлован.


В пресс-центре мэрии Новосибирска сегодня рассказали в ответ на запрос НГС, что специалисты городского управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений следят за просадкой и деформацией проезжей части, тротуаров и газонов в районе строящегося МФК «Снежная миля».


«Наблюдаются незначительные просадки асфальтобетонного покрытия тротуара и проезжей части от 0 до 3 см. Трещины на тротуаре пролиты жидким битумом. Угрозы обрушения стенок бортов котлована нет, так как выполнены конструкции наружных стен объекта “Снежная миля” до дневной поверхности вдоль улицы Большевистская», — рассказали в мэрии.


По информации ведомства, подрядчик ООО «НСТ» восстановит просевший асфальт на улице Большевистской до конца июня 2018 года.


Одна из самых загруженных магистралей Новосибирска начала страдать от строительства «Снежной мили» полтора года назад. В ноябре 2016 года на правой полосе Большевистской при движении в сторону Академгородка и тротуаре просел грунт и образовались крупные трещины. В марте 2017 года горожане снова обнаружили глубокую трещину около строящейся «Снежной мили» — на этот раз вдоль тротуара на Большевистской.


Городские власти объясняли, что трещина на проезжей части и тротуаре появилась из-за ошибки.

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