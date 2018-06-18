Путин, помоги: после жалобы президенту мэрия пообещала расширить переполненную школу

Школа № 51, построенная в 1967 году, — единственная в микрорайоне 
Школа № 51, построенная в 1967 году, — единственная в микрорайоне 

Мэрия Новосибирска заявила о планах начать строительство пристройки к школе № 51 в «Стрижах» — родители учеников пожаловались Владимиру Путину на то, что в ней собираются ввести третью смену.


«В программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017-2030 годы <...> предусмотрена реконструкция здания МБОУ СОШ № 51 в 2020 году. В настоящее время подготовлен проект пристройки на 525 мест, который прошёл государственную экспертизу. Прорабатывается вопрос о возможности начала работ в текущем году», — ответили в департаменте образования мэрии на запрос НГС и добавили, что обучение в три смены в школах не допускается СанПиНом.


Проект пристройки за 6,2 миллиона рублей выполнила ГК «Стрижи» — его передали мэрии безвозмездно. 


«ГК "Стрижи" готовы участвовать в строительстве пристроек к школе на общих условиях, предусмотренных законодательством. Более того, пройдя все необходимые процедуры согласования, приступить к строительству, не дожидаясь финансирования», — привели в пресс-службе компании слова председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова во время рабочего совещания по школе с мэром и врио губернатора.


Проект школы, сделанный ГК «Стрижи»
Проект школы, сделанный ГК «Стрижи»


В компании пояснили, что за последние пять лет численность населения в микрорайоне увеличилась более чем на 10 тысяч человек, и к 2025 году достигнет 30 тысяч жителей. Из-за этого компания заинтересована в строительстве школ, детсадов и других социальных объектов. «Для скорейшего же решения вопроса необходимо в ближайшее время приступить к строительству уже спроектированных пристроек и предоставить возможность школе получить новые кабинеты, актовый зал и все необходимые помещения», — добавил гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.


Перед прямой линией с Владимиром Путиным, которая прошла 7 июня, родители учеников школы № 51 записали видеообращение к президенту — они рассказали, что в ней учатся вдвое больше учеников, чем полагается, и что в новом учебном году в школе появится третья смена.


Проблема с переполненными школами в Новосибирске не нова — весной родители учеников гимназии № 3 в Академгородке устроили целый митинг, чтобы чиновники построили обещанную 20 лет назад пристройку

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