Путин, помоги: после жалобы президенту мэрия пообещала расширить переполненную школу
Мэрия Новосибирска заявила о планах начать строительство пристройки к школе
«В программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017-2030 годы <...> предусмотрена реконструкция здания МБОУ СОШ
Проект пристройки за 6,2 миллиона рублей выполнила ГК «Стрижи» — его передали мэрии безвозмездно.
«ГК "Стрижи" готовы участвовать в строительстве пристроек к школе на общих условиях, предусмотренных законодательством. Более того, пройдя все необходимые процедуры согласования, приступить к строительству, не дожидаясь финансирования», — привели в пресс-службе компании слова председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова во время рабочего совещания по школе с мэром и врио губернатора.
В компании пояснили, что за последние пять лет численность населения в микрорайоне увеличилась более чем на 10 тысяч человек, и к 2025 году достигнет 30 тысяч жителей. Из-за этого компания заинтересована в строительстве школ, детсадов и других социальных объектов. «Для скорейшего же решения вопроса необходимо в ближайшее время приступить к строительству уже спроектированных пристроек и предоставить возможность школе получить новые кабинеты, актовый зал и все необходимые помещения», — добавил гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.
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Кирилл Шматков
Скрин видео канала Екатерины Шалимовой на youtube.com, эскиз предоставлен пресс-службой ГК «Стрижи»