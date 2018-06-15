Трассу под Новосибирском перекроют на 6 ночей

Полностью трассу будут закрывать с 19 по 24 июня: с 01:00 до 05:00

«Сибуправтодор» объявил о перекрытии трассы Р-256 «Иртыш» в Новосибирской области.





На протяжении 6 дней на участке автодороги в Коченёвском районе будут перекрывать и ограничивать движение. Дорожники строят путепровод, и в дни перекрытий будут монтировать балки пролётного строения.





«В период с 19 июня по 24 июня 2018 года с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 06:00 будет ограничено движение, а с 01:00 до 05:00 закрыто движение в границах зоны производства работ», — говорится в сообщении управления.





Ремонт идёт на участке с отметкой км 1393+360





В марте дорожные службы перекрывали другой участок трассы неподалёку также из-за строительства путепровода.





Кроме того, сегодня« Сибуправтодор» предупредил водителей грузовиков, которые в начале недели будут ездить по трассам Кемеровской области.





«18–22 июня на территории Кемеровской области ожидается дневная температура воздуха 30 градусов и выше. В соответствии с приказом Федерального дорожного агентства, при превышении отметки 32°C на федеральных автодорогах в границах Кемеровской области будет введено временное (с 10:00 до 22:00) ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов», — отмечают в ведомстве.