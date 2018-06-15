Из загоревшегося дома в Дзержинском районе вывели 7 человек: среди спасённых один ребёнок
Днём 15 июня в Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира на первом этаже — из здания эвакуировали семь человек.
Пожарным сообщили о пожаре в 15:11.
«По улице Дениса Давыдова, дом
Четырёхлетнего ребёнка и его родителей эвакуировали с верхних этажей, они испугались, но не пострадали.
На месте вызова работают две машины», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС.
В пресс-службе МЧС добавили, что пожарные с места уехали после 16:00.
Сегодня утром на улице Виктора Уса загорелся припаркованный «Мерседес».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Иван Жежер
Фото очевидца