Из загоревшегося дома в Дзержинском районе вывели 7 человек: среди спасённых один ребёнок

Трёхкомнатная квартира загорелась на первом этаже 
Трёхкомнатная квартира загорелась на первом этаже 

Днём 15 июня в Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира на первом этаже — из здания эвакуировали семь человек.


Пожарным сообщили о пожаре в 15:11.


«По улице Дениса Давыдова, дом № 1 произошёл пожар: в трёхкомнатной квартире загорелись домашние вещи на площади 18 кв. м, до сих пор сильное задымление. 


Четырёхлетнего ребёнка и его родителей эвакуировали с верхних этажей, они испугались, но не пострадали.


На месте вызова работают две машины», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС.


На месте пожара продолжает идти дым
На месте пожара продолжает идти дым

В пресс-службе МЧС добавили, что пожарные с места уехали после 16:00.


Сегодня утром на улице Виктора Уса загорелся припаркованный «Мерседес».

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