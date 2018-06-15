Из загоревшегося дома в Дзержинском районе вывели 7 человек: среди спасённых один ребёнок

Трёхкомнатная квартира загорелась на первом этаже

Днём 15 июня в Дзержинском районе Новосибирска загорелась квартира на первом этаже — из здания эвакуировали семь человек.







Пожарным сообщили о пожаре в 15:11.





«По улице Дениса Давыдова, дом № 1 произошёл пожар: в трёхкомнатной квартире загорелись домашние вещи на площади 18 кв. м, до сих пор сильное задымление.





Четырёхлетнего ребёнка и его родителей эвакуировали с верхних этажей, они испугались, но не пострадали.





На месте вызова работают две машины», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МЧС.





На месте пожара продолжает идти дым

В пресс-службе МЧС добавили, что пожарные с места уехали после 16:00.





Сегодня утром на улице Виктора Уса загорелся припаркованный «Мерседес».