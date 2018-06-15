Ловим рыбу в огороде: под Новосибирском затопило сотни дач

Дачникам из СНТ «Ёлочка» далеко за рыбой ходить не надо — её можно ловить прямо на затопленных садовых участках
Дачникам из СНТ «Ёлочка» далеко за рыбой ходить не надо — её можно ловить прямо на затопленных садовых участках

Возле города Оби под Новосибирском массово затопило садовые участки. Вода зашла на участки садовых обществ «Берёзка», «Ёлочка» и «Ёлочка-2» недалеко от Экспоцентра, рассказала корреспонденту НГС дачница из «Ёлочки».


По её словам, дачные участки в этом месте топит несколько лет подряд, но раньше паводок выпадал на весну, а в этом году в июне началась вторая волна. Дачники её не ждали и уже начали сажать огороды. Но со вчерашнего дня вода в садовом обществе «Ёлочка» снова начала прибывать.


«Вчера ещё сухо у соседей было, сегодня уже [залило] водой», — описала ситуацию дачница.


По её оценке, под затопление попали около 400 участков в трёх садовых обществах. Вода уже доходит до щиколотки. А сегодня на Третьей улице в «Ёлочке» дачница видела, как мужчина сачком вылавливал рыбу на дороге.


Женщина считает, что вода на участки заходит из-за разлива ближайших водоёмов — реки Власиха и озера Медвежьего. «Далее через лес вода начинает поступать уже в общества "Берёзка", "Ёлочка", "Елочка-2". У нас просто даже дорогу размыло вчера. Мы думали сначала — это дождевая, но от дождевой воды какая рыба будет в огородах?» — рассуждает дачница.


Вчера в садовых обществах стала снова прибывать вода 
Вчера в садовых обществах стала снова прибывать вода 


Как подтвердила корреспонденту НГС председатель СНТ «Ёлочка» Елена Зюзкова, вода на садовых участках появилась ещё весной и с тех пор практически не уходила. На прошлой неделе её стало чуть меньше, поэтому дачники воспользовались солнечной погодой и даже начали сажать огороды. Но потом в Новосибирской области хлынули ливни.


«Если уж в городе затапливалось — вон что творилось, что уж говорить про садовые участки. Это во-первых. А во-вторых, я обратилась в Гипроводхоз за консультацией, они обещали провести обследование и сказать [о своих рекомендациях]. То, что у нас поднимается вода, это грунтовые воды у нас поднимаются. Мы зависим от Оби. Хоть мы и далеко от реки, но всё равно. <…> Когда-то, 30 лет назад, эта территория вообще была болотом. Потом [её] заняли люди, насыпали [грунта], а сейчас начали тонуть», — сетует председатель СНТ.


По её словам, из 163 участков в «Ёлочке» сейчас затоплено около половины, про соседние садовые общества председатель говорить не берётся.


В этом году топит даже те садовые участки, которые раньше никогда не топило
В этом году топит даже те садовые участки, которые раньше никогда не топило


«Поскольку озеро Медвежье питается подземными водами, соответственно, когда оно выходит из берегов, оно затапливает "Берёзку", а потом идёт к нам вода. А от нас идёт в сторону карьера, там у нас каналы нарыты, и вот по этим каналам уходит в болота, а из болота в <…> карьерное озеро», — пояснила Елена Зюзкова.


Она подтвердила, что из-за потопов дачники иногда ловят рыбу на садовых участках. «Мы озадачены этой проблемой вот уже несколько лет, особенно прошлый год очень нас топило, в этом году ещё хуже ситуация. <…> У нас затопило в этом году и в прошлом участки, которые 30 лет вообще не затапливались», — добавила она.


Озеро Медвежье разливается из-за подземных вод
Озеро Медвежье разливается из-за подземных вод


Только в СНТ «Ёлочка» затопило несколько десятков дачных участков
Только в СНТ «Ёлочка» затопило несколько десятков дачных участков


Рыбу на дороге дачники ловят сачком
Рыбу на дороге дачники ловят сачком


Также недавно грунтовыми водами затопило Порт-Артурские переулки в Ленинском районе Новосибирска — от потопа пострадали жители около 800 домов.

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