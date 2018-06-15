Футбол во время шторма: необычные снимки новосибирского фотографа показали в Москве

Снимки фотографа из Новосибирска Алексея Цилера попали на московскую фотовыставку — он снял новосибирских футболистов, играющих под дождём и градом.





Фотограф сделал этот снимок в 2014 году на одном из матчей ФК «Сибирь»





Выставка «Футбол 2018. Жизнь и игра» открылась в Москве в галерее «На Каширке». На ней выставили фотографии финалистов конкурса, посвящённого чемпионату мира по футболу, который впервые проходит в России.





На выставке показали три снимка Алексея Цилера. На них запечатлены новосибирские футболисты во время игры под проливным дождём. «Это было на "Спартаке", под ливнем сидели болельщики, ещё град потом пошёл. Это играла наша "Сибирь" против какой-то другой команды, не помню, это было пару лет назад. <...> Я снимал матч, но я бы его и не стал снимать, если бы не этот ураган», — рассказал Алексей корреспонденту НГС.





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На снимках футболисты играют под ливнем и уходят с поля, когда начинается град Судя по ним, игроков выгнали с поля из-за непогоды

Всего в галерее «На Каширке» выставили 71 работу 38 участников из разных регионов России, а также из Армении, Беларуси, Бразилии, Германии, Израиля, Казахстана и Узбекистана.







Три снимка новосибирского фотографа висят справа у окна





Новосибирские фотографы нередко побеждают в международных конкурсах — недавно работы трёх из них победили в конкурсе Best of Russia, а до этого Sony назвала снимок новосибирского фотографа одним из лучших в мире.