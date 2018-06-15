Видео: муж пациентки напал на дежурного врача в больнице (обновлено)
Новосибирец напал на дежурного врача в городской больнице
«Эта пациентка была доставлена в приёмный покой машиной скорой помощи, соответственно, из дома с подозрением на заболевание поджелудочной железы, острый панкреатит», — рассказал корреспонденту НГС заместитель главного врача по хирургии ГКБ
Женщину принял дежурный врач — он записал жалобы сибирячки и назначил обследования, которые помогли бы точно установить диагноз. В их числе был анализ мочи, который возмутил девушку, — она отказалась его сдавать и начала ругаться на врача. О том, как прошёл приём, она рассказала супругу.
«Муж подключился после этого, тоже на повышенных тонах и в нецензурной форме»,
— пояснил заместитель главного врача. Причём мужчину не смутило, что ссора происходила на глазах его ребёнка.
Он начал также оскорблять врача, а потом ударил его. По словам Дмитрия Ковинько, удар был довольно серьёзным — между лицом и шеей.
После этого семья ушла, а доктора осмотрели коллеги: терапевт, травматолог и невролог. Предварительно они диагностировали у пострадавшего врача сотрясение головного мозга, но доктор ещё пройдёт дополнительное обследование.
В больницу вызвали полицию — сейчас она проверяет обстоятельства случая. По словам Дмитрия Ковинько, врач, на которого напали, вёл себя профессионально и корректно с этой пациенткой — его хорошо характеризуют в больнице.
Заместитель руководителя больницы добавил, что подобные нападения происходят не так часто — обычно врачам и сотрудникам приёмного покоя удаётся успокоить пациентов, даже если они агрессивно настроены.
Дополнение: после публикации новости на НГС пресс-служба СУ СКР по НСО сообщила, что Заельцовский следственный отдел начал проверку инцидента в больнице № 25.
Недавно в Новосибирске пациента поликлиники
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Мария Морсина
Видео предоставлено ГКБ № 25