Видео: муж пациентки напал на дежурного врача в больнице (обновлено)

Мужа пациентки не смутило присутствие ребёнка — он ударил доктора

Новосибирец напал на дежурного врача в городской больнице № 25 — ему не понравились анализы, которые врач назначил его жене. В обстоятельствах сейчас разбирается полиция.







«Эта пациентка была доставлена в приёмный покой машиной скорой помощи, соответственно, из дома с подозрением на заболевание поджелудочной железы, острый панкреатит», — рассказал корреспонденту НГС заместитель главного врача по хирургии ГКБ № 25 Дмитрий Ковинько. Он уточнил, что пациентку привезли 10 июня в 23:06.







Женщину принял дежурный врач — он записал жалобы сибирячки и назначил обследования, которые помогли бы точно установить диагноз. В их числе был анализ мочи, который возмутил девушку, — она отказалась его сдавать и начала ругаться на врача. О том, как прошёл приём, она рассказала супругу.







«Муж подключился после этого, тоже на повышенных тонах и в нецензурной форме»,





— пояснил заместитель главного врача. Причём мужчину не смутило, что ссора происходила на глазах его ребёнка.







Он начал также оскорблять врача, а потом ударил его. По словам Дмитрия Ковинько, удар был довольно серьёзным — между лицом и шеей.







Звук на видео пришлось убрать из-за нецензурной речи нападавшего





После этого семья ушла, а доктора осмотрели коллеги: терапевт, травматолог и невролог. Предварительно они диагностировали у пострадавшего врача сотрясение головного мозга, но доктор ещё пройдёт дополнительное обследование.







В больницу вызвали полицию — сейчас она проверяет обстоятельства случая. По словам Дмитрия Ковинько, врач, на которого напали, вёл себя профессионально и корректно с этой пациенткой — его хорошо характеризуют в больнице.







Заместитель руководителя больницы добавил, что подобные нападения происходят не так часто — обычно врачам и сотрудникам приёмного покоя удаётся успокоить пациентов, даже если они агрессивно настроены.







Дополнение: после публикации новости на НГС пресс-служба СУ СКР по НСО сообщила, что Заельцовский следственный отдел начал проверку инцидента в больнице № 25.



