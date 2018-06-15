Путешественница-фотограф из Колумбии приехала в Новосибирск на раритетном «Мерседесе»
14 июня в Новосибирск приехала фотограф и путешественница Анна Лучия Перес из Колумбии — в путешествие по миру она отправилась на «Мерседесе» 1961 года.
В Новосибирске колумбийка остановилась у сибирячки Ольги, которая выступает для иностранки в роли экскурсовода.
«Она нашла меня в интернете несколько месяцев назад и спросила, можно ли у меня остановиться, на что я согласилась. <…> Сама она из Колумбии, из города Медельин. Ей 57 лет, а машина 1961 года выпуска. Они практически ровесницы. "Мерседес" у неё красивый, серебристый и винтажный. В дороге она нередко ремонтирует его сама, но иногда заезжает и в сервисы», — рассказала корреспонденту НГС Ольга.
По словам девушки, Анна Лучия Перес начала своё путешествие по России из Владивостока в мае. Все фотографии, сделанные во время дороги, иностранка выкладывает на своей странице в Instagram.
«Она уже сделала путешествие по Америке. У неё на это ушло два года. <...> Сейчас она едет до Европы, а по пути заглянет через Финляндию в Скандинавию, потом вернётся в Европу, где будет отдыхать с сыном», — рассказывает Ольга.
По словам сибирячки, она общается с колумбийской путешественницей на английском языке и у них не возникает никаких проблем в понимании.
«Она планировала уехать в понедельник, но разболелась. Сейчас я уговариваю её поехать на Алтай. Конечно же, свожу её на площадь Ленина, покажу оперный театр. Погуляем по тихому центру, чтобы она увидела, что мы не только индустриальный город. Не знаю, поедем ли мы в Академгородок», — резюмировала Ольга.
В октябре прошлого года в Новосибирск приезжали близнецы Эмилио и Леандро из Аргентины, совершающие кругосветное путешествие. Иностранцы пели песни в Первомайском сквере и принимали ставки на грядущие матчи чемпионата мира по футболу.
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Александр Сильченко
Фото instagram.com/lucanaymerce