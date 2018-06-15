Новосибирец сфотографировал над городом пылающие синим огнём облака

Серебристые облака сотрудник планетария снял накануне вечером

Вечером 14 июня инженер по астрофизическому оборудованию Большого новосибирского планетария Евгений Тихонов сфотографировал над Новосибирском редкие серебристые облака.







«Снимок сделан в городе, с Горского микрорайона, дома с балкона. Сейчас начинается сезон серебристых облаков. Вчера очень мощные серебристые облака были, часть закрыта пасмурной облачностью. Фотография не очень получилась — под рукой ничего не было (Евгений снимал на телефон. — НГС), а визуально очень хорошо смотрелись: перистые, рёбра колышутся», — рассказал корреспонденту НГС Евгений Тихонов.





Как отмечается в сообщении Большого новосибирского планетария, серебристые (мезосферные) облака — самые высокие облака на Земле, их высота может составлять до 85 км. «Их природа и механизмы возникновения ещё до конца не изучены, но, скорее всего, они состоят из мелких кристалликов льда, сконденсировавшихся вокруг пылинок в атмосфере, в том числе под действием потока космических лучей.





Таким образом, именно в зоне серебристых облаков наша атмосфера непосредственно встречается с космосом — облака имеют и земную, и космическую природу»,





— рассказали в планетарии.





Евгений Тихонов уточнил, что серебристые облака достаточно редкие — за прошлое лето он наблюдал их около 5–6 раз. Время для их наблюдений приходится на летние месяцы — июнь и июль.





«Ночи практически нет летом — это астрономические сумерки. Тем более скоро самый длинный день. Солнце не заходит далеко за горизонт, и оно подсвечивает облака, и хорошо видим их: яркие голубые с серебряным отливом — их не с чем не спутаешь», — объяснил Евгений.





Прошлым летом новосибирцам также удавалось сфотографировать серебристые облака — фотограф Олег Кугаев сделал снимок с Горского жилмассива.