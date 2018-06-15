На вокзале в Бердске поезд насмерть сбил мужчину

Мужчина погиб на железнодорожном вокзале Бердска
Мужчина погиб на железнодорожном вокзале Бердска

Днём 15 июня в Бердске мужчина погиб, переходя пути на железнодорожном вокзале.


Пешеход попал под маневровый тепловоз.


«Очевидцы утверждают, что он шёл по дощатому пешеходному настилу, по которому ходят многие бердчане на электричку. Начальник вокзала Татьяна Реховских рассказала, что погибший переходил дорогу в неположенном месте», — сообщает «АвтоБердск».


Инцидент произошёл около 13 часов.

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