Перекрёстки улицы Тимирязева с Жуковского и Дачной расширят — ИСК «Русь», которая строит на улице дома, вложит в работы около 14 млн рублей.







Рабочим пришлось работать под дождём





Расширение дорог пройдёт в два этапа. В июне компания расширит перекрёсток Тимирязева – Жуковского и проложит около 70 м нового асфальта в сторону улицы Жуковского, а также перенесёт светофор.







В июле заасфальтируют около 150 м расширенного перекрёстка Тимирязева – Дачная: 55 м улицы Тимирязева и 95 м Дачной.







Дорогу на перекрёстке Тимирязева и Жуковского расширят на несколько метров и перенесут светофор





Работы уже начались и, как рассказали в компании, потребуют около 14 млн рублей. Перекрывать ремонтируемые участки не стали, но дорогу пришлось сузить, а скорость движения — ограничить.







Как объяснили в компании, из-за узких перекрёстков вблизи строящегося жилого комплекса ИСК «Русь» постоянно образовывались пробки.







«В наших планах на лето 2018 года стояла задача — решить данную ситуацию, тем самым разгрузить скопление автомобилей на обоих перекрестках», — добавили в ИСК «Русь».







В задачах застройщика также — реконструировать дождеприёмные колодцы. Из-за дождей в последние дни в разных частях города затапливало дороги и тротуары.

