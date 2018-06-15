На улице Тимирязева начали расширять перекрёстки — на это потратят 14 миллионов

Перекрёстки улицы Тимирязева с Жуковского и Дачной расширят — ИСК «Русь», которая строит на улице дома, вложит в работы около 14 млн рублей.


Рабочим пришлось работать под дождём
Рабочим пришлось работать под дождём


Расширение дорог пройдёт в два этапа. В июне компания расширит перекрёсток Тимирязева – Жуковского и проложит около 70 м нового асфальта в сторону улицы Жуковского, а также перенесёт светофор.


В июле заасфальтируют около 150 м расширенного перекрёстка Тимирязева – Дачная: 55 м улицы Тимирязева и 95 м Дачной.


Дорогу на перекрёстке Тимирязева и Жуковского расширят на несколько метров и перенесут светофор
Дорогу на перекрёстке Тимирязева и Жуковского расширят на несколько метров и перенесут светофор


Работы уже начались и, как рассказали в компании, потребуют около 14 млн рублей. Перекрывать ремонтируемые участки не стали, но дорогу пришлось сузить, а скорость движения — ограничить.


Как объяснили в компании, из-за узких перекрёстков вблизи строящегося жилого комплекса ИСК «Русь» постоянно образовывались пробки.


«В наших планах на лето 2018 года стояла задача — решить данную ситуацию, тем самым разгрузить скопление автомобилей на обоих перекрестках», — добавили в ИСК «Русь».


В задачах застройщика также — реконструировать дождеприёмные колодцы. Из-за дождей в последние дни в разных частях города затапливало дороги и тротуары

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