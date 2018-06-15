Застройщика заставили выплатить жильцам дома 800 тысяч за лужи на парковке

Подземная парковка после очередных осадков
Подземная парковка после очередных осадков

14 июня Новосибирский областной суд оставил в силе решение Заельцовского районного суда по иску жильцов 25-этажки на Красном проспекте, 173/1 к компании ООО «КМС» и обязал застройщика выплатить жителям 731 тысячу рублей из-за подземной парковки, на которую лилась вода. 


По словам жильцов дома, течь на парковке появилась с момента сдачи дома в эксплуатацию в сентябре 2012 года.


«Пять лет назад было приобретено парковочное место под жилым домом, — рассказал корреспонденту НГС житель дома Евгений. — И оно протекало, когда дожди, когда снег таял. Управляющая компания обещала нам это дело устранить, но они время тянули. В итоге 17 жителей до истечения пятилетнего срока подали документы в суд. Суд принял решение удовлетворить моральный ущерб, почти восемьсот тысяч. Эти деньги пойдут в общую копилку для улучшения жизни и комфорта. Улучшение сделать на парковке: побелить, покрасить, сделать освещение». 


Генеральный директор ООО «КМС» Виктор Плахотников пояснил НГС, что компания обжалует решение суда. «Я не совсем в курсе. Если есть нарушение, то, естественно, выплатим», — добавил Плахотников. 


От протечек в Новосибирске страдают владельцы не только подземных парковок, но и квартир. Так, в прошлом году в одном из домов на Горском прорвало трубу, а дождевая вода затопила целый дом на Затулинке.

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