Пора окунуться: МЧС официально открыло в Новосибирске три пляжа
МЧС объявило об официальном открытии трёх пляжей в Новосибирске.
Сегодня, 15 июня, ГУ МЧС по Новосибирской области сообщило о том, что в регионе успешно прошли проверку пять пляжей. В Новосибирске это «Наутилус» на левом берегу Оби, а также «Звезда» и «У моря Обского» на водохранилище. Кроме того, в список попали пляж на озере Красном в Карасуке и пляж оздоровительного лагеря «Лесная поляна» в селе Благодатном Карасукского района.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что на всех этих пляжах разрешено купаться. «Они одобрены, работают, там дежурят спасатели — всё, как положено», — пояснили в ведомстве.
Ранее власти Новосибирска рассказывали о том, что всего этим летом в городе будет официально открыто пять пляжей. Два из них пока не работают.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова