Пора окунуться: МЧС официально открыло в Новосибирске три пляжа

Спасатели разрешили новосибирцам купаться на трёх пляжах в черте города

МЧС объявило об официальном открытии трёх пляжей в Новосибирске.







Сегодня, 15 июня, ГУ МЧС по Новосибирской области сообщило о том, что в регионе успешно прошли проверку пять пляжей. В Новосибирске это «Наутилус» на левом берегу Оби, а также «Звезда» и «У моря Обского» на водохранилище. Кроме того, в список попали пляж на озере Красном в Карасуке и пляж оздоровительного лагеря «Лесная поляна» в селе Благодатном Карасукского района.





В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что на всех этих пляжах разрешено купаться. «Они одобрены, работают, там дежурят спасатели — всё, как положено», — пояснили в ведомстве.





Ранее власти Новосибирска рассказывали о том, что всего этим летом в городе будет официально открыто пять пляжей. Два из них пока не работают.