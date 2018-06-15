Фото: ученые Академгородка просканировали зубы древней свиньи

Зубы свиньи возрастом почти пять тысяч лет, которые привозили в Академгородок на анализ
Зубы свиньи возрастом почти пять тысяч лет, которые привозили в Академгородок на анализ

Новосибирский Институт ядерной физики помог археологам Эрмитажа определить возраст древней дикой груши и зубов свиньи — их нашли на Северном Кавказе.


Находки отнесли к эпохе ранней бронзы — середине четвёртого тысячелетия до нашей эры.


Возраст археологи определили с помощью новосибирских учёных — на единственном в России ускорительном масс-спектрометре (УМС) в ИЯФе. Установка позволяет определять возраст разных объектов по количеству сохранившегося в них углерода. 


«На данный момент мы исследовали пять культурных слоёв навеса. Для проведения УМС-анализа мы отправили в Центр коллективного пользования СО РАН "Геохронология кайнозоя" находки из третьего сверху слоя — плоды дикой груши и зубы свиньи. Важно, что оба образца показали довольно близкие, непротиворечивые значения. 


Календарный возраст плода груши-дички попадает в диапазон от 3632 до 3364 лет до н.э.


Полученные результаты датирования подтвердили принадлежность слоя к майкопской культуре, которую мы предполагали на основе анализа керамики, и что самое важное — подтвердили большую древность органических остатков, обнаруженных в этом слое. Хорошо, что удалось напрямую продатировать грушу — в третьем слое мы нашли несколько десятков этих плодов. Это важно, как для характеристики образа жизни людей, оставивших в навесе керамику майкопской культуры, так и для понимания особенностей древнего климата и растительности», — привели в пресс-службе ИЯФа слова руководителя экспедиции, научного сотрудника Отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Сергея Осташинского. 


Он добавил, что подобные находки, кроме как с помощью УМС, продатировать невозможно. 


Древние плоды дикой груши — вместе с зубами свиньи их нашли на Северном Кавказе, в скальном навесе на ручье Мешоко
Древние плоды дикой груши — вместе с зубами свиньи их нашли на Северном Кавказе, в скальном навесе на ручье Мешоко


«На первом этапе мы максимально очищаем образцы от различных примесей и загрязнений при помощи химической обработки. В случае с древесиной мы убираем смолы, жидкости и другие компоненты, которые обновляются в течение всей жизни дерева — нам нужно выделить целлюлозу, которая синтезируется в дереве в момент формирования годичного кольца. При подготовке проб из костей и зубов наша задача — получить коллаген, который соответствует возрасту образования кости», — рассказала старший научный сотрудник лаборатории радиоуглеродных методов анализа (ЛРМА) НГУ и Института катализа СО РАН Екатерина Пархомчук.


Ускорительным масс-спектрометром пользуются не только археологи, но и почвоведы, геологи, историки и даже полицейские-криминалисты, чтобы определять возраст останков
Ускорительным масс-спектрометром пользуются не только археологи, но и почвоведы, геологи, историки и даже полицейские-криминалисты, чтобы определять возраст останков


После этого коллаген и целлюлозу сжигают, выделившийся углекислый газ очищают и проводят реакцию зауглероживания образца. В итоге учёные получают твёрдый графитоподобный углерод, который и анализируют на УМС. Его загружают в специальный барабан и отправляют на ускоритель. На выходе получается образец С14, его направляют в спектрометр, где подсчитывают изотопы и определяют возраст объекта. 


Об УМС и других интересных научных разработках Института ядерной физики НГС писал в мае — учёные простыми словами рассказали о нескольких важных установках.

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