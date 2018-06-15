Врачи скорой вынесли со станции метро пожилую сибирячку
В Новосибирске в вестибюле станции метро «Красный проспект» стало плохо пожилой женщине — за ней приехали врачи скорой помощи.
Инцидент произошёл на выходе из метро со стороны магазина «Синтетика» на улице Гоголя, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
«Мы с моей девушкой зашли в метро "Красный проспект", к нам подошёл сотрудник скорой помощи и попросил помочь донести бабушку-продавца до машины. <…> Мы её довели до носилок, она еле шла, падала, и впятером понесли её до машины скорой помощи», — рассказал корреспонденту НГС очевидец инцидента Павел Анисимов в переписке в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, это произошло в двенадцатом часу дня.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что у 76-летней женщины закружилась голова, когда она поднималась по лестнице из метро.
«Стало плохо. Упала. Дежурные сотрудники полиции прибыли, вызвали скорую помощь, медики приехали женщину осмотрели», — рассказали в областной полиции.
В МВД добавили, что госпитализировать женщину не пришлось.
«От скорой она отказалась и сама ушла домой», — подтвердили в пресс-службе метрополитена.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Павлом Анисимовым