Врачи скорой вынесли со станции метро пожилую сибирячку

Очевидцы помогли донести женщину до машины скорой помощи

В Новосибирске в вестибюле станции метро «Красный проспект» стало плохо пожилой женщине — за ней приехали врачи скорой помощи.







Инцидент произошёл на выходе из метро со стороны магазина «Синтетика» на улице Гоголя, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





«Мы с моей девушкой зашли в метро "Красный проспект", к нам подошёл сотрудник скорой помощи и попросил помочь донести бабушку-продавца до машины. <…> Мы её довели до носилок, она еле шла, падала, и впятером понесли её до машины скорой помощи», — рассказал корреспонденту НГС очевидец инцидента Павел Анисимов в переписке в соцсети «ВКонтакте».





По его словам, это произошло в двенадцатом часу дня.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что у 76-летней женщины закружилась голова, когда она поднималась по лестнице из метро.





«Стало плохо. Упала. Дежурные сотрудники полиции прибыли, вызвали скорую помощь, медики приехали женщину осмотрели», — рассказали в областной полиции.





В МВД добавили, что госпитализировать женщину не пришлось.





«От скорой она отказалась и сама ушла домой», — подтвердили в пресс-службе метрополитена.





Два месяца назад пассажиру стало плохо на станции метро «Берёзовая роща»: мужчину вынесли из поезда на руках.