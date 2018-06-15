Врачи скорой вынесли со станции метро пожилую сибирячку

Очевидцы помогли донести женщину до машины скорой помощи 
Очевидцы помогли донести женщину до машины скорой помощи 

В Новосибирске в вестибюле станции метро «Красный проспект» стало плохо пожилой женщине — за ней приехали врачи скорой помощи.


Инцидент произошёл на выходе из метро со стороны магазина «Синтетика» на улице Гоголя, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


«Мы с моей девушкой зашли в метро "Красный проспект", к нам подошёл сотрудник скорой помощи и попросил помочь донести бабушку-продавца до машины. <…> Мы её довели до носилок, она еле шла, падала, и впятером понесли её до машины скорой помощи», — рассказал корреспонденту НГС очевидец инцидента Павел Анисимов в переписке в соцсети «ВКонтакте».


По его словам, это произошло в двенадцатом часу дня. 


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что у 76-летней женщины закружилась голова, когда она поднималась по лестнице из метро.


«Стало плохо. Упала. Дежурные сотрудники полиции прибыли, вызвали скорую помощь, медики приехали женщину осмотрели», — рассказали в областной полиции.


В МВД добавили, что госпитализировать женщину не пришлось.


«От скорой она отказалась и сама ушла домой», — подтвердили в пресс-службе метрополитена. 


Два месяца назад пассажиру стало плохо на станции метро «Берёзовая роща»: мужчину вынесли из поезда на руках.

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