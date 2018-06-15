Сбербанк заявил о снижении ставок по ипотеке

Сбербанк снизил базовые ставки по ипотечным кредитам до 6,7% на «первичку»

В Новосибирске почти в два раза выросли объёмы ипотечного кредитования. В первые пять месяцев этого года Сибирский банк Сбербанка выдал 28,6 тысячи ипотечных кредитов на 43,6 миллиардов рублей — это больше, чем в тот же период прошлого года, почти в два раза.





В Новосибирской области в это же время объём ипотечного кредитования вырос с 4,4 млрд рублей в 2017 году до 8,4 млрд в 2018 году — на 193%.





С 9 июня Сбербанк снизил базовые ставки по ипотечным кредитам до 6,7%. Она действует только при покупке жилья на первичном рынке. Максимальный размер снижения — 0,9%. «Диапазон снижения базовых ставок составил 0,3–0,5% в зависимости от категории клиента, в итоге базовые ставки на новостройки опустятся до 7,1–9,5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода. Акция действует до 31 августа 2018 года», — сообщили в Сибирском банке Сбербанка.





Как рассказала территориальный руководитель направления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Сибирского банка Сбербанка Мария Ромчанова, снижение ставок должно простимулировать покупку жилья в новостройках: «В Новосибирске большое количество строящихся объектов, много квартир представлено на первичном рынке, поэтому в нашем портфеле в Новосибирске "первичка" в 2018 году в выдачах занимает около 24%», — рассказала она и добавила, что в среднем по регионам Сибири, которые обслуживает Сибирский банк Сбербанка, она занимает около 18%.





По мнению экспертов, рост объёмов ипотечного кредитования связан не только со снижением ставок, но и с развитием программ господдержки. В феврале Сбербанк начал выдавать льготные ипотечные кредиты со ставкой 6% годовых. Она действует три года для семей, в которых родился второй ребёнок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, и пять лет, если в тот же период родился третий ребёнок.





Весной Сбербанк усовершенствовал сервис расчёта за покупку жилья через аккредитивы — теперь продавцу и покупателю достаточно встретиться только однажды, а банк самостоятельно проверит регистрацию сделки и переведёт деньги продавцу, когда она будет завершена.