Банк России выпустил приложение для поиска фальшивых купюр: НГС узнал, как им пользоваться

Профессионал может определить порядка 20 признаков подлинности

Мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое вышло в июне, подсказывает, как самостоятельно проверить подлинность купюр, определить номинал и год модификации, изучить их особенности — дизайн и визуальные защитные признаки. Корреспондент НГС протестировала это приложение.







Само приложение не проверяет подлинность банкнот, но подробно рассказывает, как это сделать.





Оно содержит информацию о защитных признаках всех банкнот Банка России, которые сейчас находятся в обращении — от пятирублёвой купюры до памятных «крымских», «сочинских» и «футбольных» 100-рублёвок.







Нужно навести телефон на купюру — приложение отсканирует её и напишет всю необходимые данные. Можно поворачивать телефон, чтобы посмотреть видеоролики о разных признаках подлинности. Кроме того, всю информацию можно не только читать, но и прослушать на русском или английском языках. Если вы не хотите отсканировать какую-то конкретную банкноту, то можно выбрать любую виртуальную в самом приложении. Есть разные варианты проверки, которые можно выбирать в приложении: на просвет, на ощупь, при изменении угла наблюдения или с помощью лупы.







Приложение показывает, как меняются признаки на просвет, на ощупь, при изменении угла наблюдения или с помощью лупы





«Человек, который скачал приложение Банка России, может узнать, как проверить именно те признаки подлинности, которые есть на его банкноте. Надо отметить, что наши купюры — одни из самых защищённых в мире. Профессионал может определить на них порядка 20 признаков подлинности. Банк России периодически модифицирует банкноты, усложняет защитные признаки и добавляет новые. В результате некоторые признаки остаются неизменными на всех банкнотах, а некоторые отличаются в зависимости от модификации», — рассказала корреспонденту НГС первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.







Эксперт привела пример: на банкноте номиналом 5000 рублей образца 1997 года цвет герба Хабаровска на лицевой стороне при наклоне меняется от малинового до буро-зелёного цвета. В купюре модификации 2010 года этот признак видоизменился — при наклоне по гербу перемещается яркая блестящая горизонтальная полоса, при этом цвет меняется с зелёного на бирюзовый.







Цвет герба меняется при наклоне на банкноте номиналом 5000 рублей





ЦБ выпустил приложение 8 июня, отметив, что это происходит в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018, чтобы гости могли им воспользоваться и больше узнать о банкнотах России. Оно доступно для скачивания в App Store и Google Play.







В Новосибирской области в 2017 году обнаружили 257 фальшивых банкнот — это в три раза меньше, чем в 2016 году.