Они тоже люди: новосибирские врачи-красавцы снялись в милой фотосессии

Сердечно-сосудистый хирург Виталий Шабанов пришёл на съёмку со своей собакой
Сердечно-сосудистый хирург Виталий Шабанов пришёл на съёмку со своей собакой


Новосибирская клиника Мешалкина сделала необычный фотопроект ко Дню медика — врачи снялись в юмористической фотосессии. НГС первым увидел кадры со съёмок.


Фотосессию под названием «После работы» ко Дню медика 17 июня клиника Мешалкина сделала накануне — так авторы проекта решили поздравить врачей с профессиональным праздником.


«Мы все привыкли их видеть серьёзными, собранными всегда, строгими и так далее. Практически всегда врачи на связи — даже в своё свободное время они могут отвечать на телефонные звонки, консультируют пациентов, ведь всегда, в любой момент может понадобиться их помощь. 


Но иногда у них бывают такие минутки, когда они расслабляются, уделяют время своим хобби, увлечениям.


Часто пациенты нас даже спрашивают: “А расскажите, в соцсетях выложите информацию про врача, сфотографируйте такого-то хирурга”. Людям приятно своего доктора увидеть. Тут тем более мы захотели показать их в таком необычном амплуа», — рассказала корреспонденту НГС фотограф клиники Екатерина Жучкова.


Фотосессию устроили накануне Дня медика
Фотосессию устроили накануне Дня медика


Авторы хотели показать врачей в свободное от операций время. На фото сосудистые хирурги Шораан Биче-оолович Саая и Артём Рабцун 
Авторы хотели показать врачей в свободное от операций время. На фото сосудистые хирурги Шораан Биче-оолович Саая и Артём Рабцун 


Съёмки шли примерно две недели — кроме Екатерины Жучковой фотографировали Наталья Потапова и Елена Панькова. По словам Жучковой, врачи спокойно, с юмором отнеслись к фотопроекту и соглашались поучаствовать в свободное от операций время.


Сердечно-сосудистый хирург Юрий Горбатых
Сердечно-сосудистый хирург Юрий Горбатых


Старший преподаватель Владимир Назаров и ординаторы
Старший преподаватель Владимир Назаров и ординаторы


«На фотографиях отображены и реальные хобби. Например, не все знали, что кардиохирург Александр Омельченко, самый добрый кардиохирург, в свободное время исполняет хард-рок, поёт в рок-группе», — отметила фотограф.


Хирург Александр Омельченко играет хард-рок 
Хирург Александр Омельченко играет хард-рок 


Сердечно-сосудистый хирург Сергей Альсов
Сердечно-сосудистый хирург Сергей Альсов


По словам автора проекта, онколог Сергей Ярмощук тоже принёс с собой мяч не случайно — он любит играть в футбол и выступает за команду клиники. А сердечно-сосудистый хирург Виталий Шабанов и вовсе решил сфотографироваться со своей собакой.


Заведующий отделением онкологии и радиотерапии, врач-онколог Сергей Ярмощук играет за команду клиники
Заведующий отделением онкологии и радиотерапии, врач-онколог Сергей Ярмощук играет за команду клиники


Врач анестезиолог-реаниматолог Владимир Бобошко 
Врач анестезиолог-реаниматолог Владимир Бобошко 


Нейрохирург Кирилл Орлов
Нейрохирург Кирилл Орлов


Сосудистый хирург Андрей Карпенко 
Сосудистый хирург Андрей Карпенко 


Кардиолог Денис Лосик (слева) и сердечно-сосудистый хирург Александр Романов
Кардиолог Денис Лосик (слева) и сердечно-сосудистый хирург Александр Романов


Нейрохирург Роман Киселёв
Нейрохирург Роман Киселёв


Врач анестезиолог-реаниматолог Василий Баталов
Врач анестезиолог-реаниматолог Василий Баталов


Ординаторы Максим Гореванов и Девран Зейналов
Ординаторы Максим Гореванов и Девран Зейналов


Сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Сирота
Сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Сирота


Алексей Войтов, Илья Сойнов, Алексей Зубрицкий, Наталия Ничай — хирурги отделения врождённых пороков сердца
Алексей Войтов, Илья Сойнов, Алексей Зубрицкий, Наталия Ничай — хирурги отделения врождённых пороков сердца


Кардиолог Дмитрий Ромащенко
Кардиолог Дмитрий Ромащенко


Заведующий отделением хирургии клапанных пороков сердца Дмитрий Астапов
Заведующий отделением хирургии клапанных пороков сердца Дмитрий Астапов


Кардиологи Татьяна Антропова и Елена Семёнова
Кардиологи Татьяна Антропова и Елена Семёнова


В ближайшее время фотографии появятся на стенах клиники
В ближайшее время фотографии появятся на стенах клиники


В ближайшее время фотографии напечатают и сделают выставку в здании клиники Мешалкина.


«После работы» — не первый проект фотографов клиники. К 23 Февраля врачи снялись в мужественной чёрно-белой фотосессии — авторы хотели показать их как настоящих защитников людей. А к 8 Марта они сделали проект «Неженская профессия», в котором фотографировали врача-кардиохирурга Наталию Ничай. Героиня фотосессии рассказала НГС, из чего состоит рабочий день и о чём она мечтает.

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