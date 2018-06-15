Они тоже люди: новосибирские врачи-красавцы снялись в милой фотосессии

Сердечно-сосудистый хирург Виталий Шабанов пришёл на съёмку со своей собакой





Новосибирская клиника Мешалкина сделала необычный фотопроект ко Дню медика — врачи снялись в юмористической фотосессии. НГС первым увидел кадры со съёмок.







Фотосессию под названием «После работы» ко Дню медика 17 июня клиника Мешалкина сделала накануне — так авторы проекта решили поздравить врачей с профессиональным праздником.







«Мы все привыкли их видеть серьёзными, собранными всегда, строгими и так далее. Практически всегда врачи на связи — даже в своё свободное время они могут отвечать на телефонные звонки, консультируют пациентов, ведь всегда, в любой момент может понадобиться их помощь.





Но иногда у них бывают такие минутки, когда они расслабляются, уделяют время своим хобби, увлечениям.







Часто пациенты нас даже спрашивают: “А расскажите, в соцсетях выложите информацию про врача, сфотографируйте такого-то хирурга”. Людям приятно своего доктора увидеть. Тут тем более мы захотели показать их в таком необычном амплуа», — рассказала корреспонденту НГС фотограф клиники Екатерина Жучкова.







Фотосессию устроили накануне Дня медика





Авторы хотели показать врачей в свободное от операций время. На фото сосудистые хирурги Шораан Биче-оолович Саая и Артём Рабцун





Съёмки шли примерно две недели — кроме Екатерины Жучковой фотографировали Наталья Потапова и Елена Панькова. По словам Жучковой, врачи спокойно, с юмором отнеслись к фотопроекту и соглашались поучаствовать в свободное от операций время.







Сердечно-сосудистый хирург Юрий Горбатых





Старший преподаватель Владимир Назаров и ординаторы





«На фотографиях отображены и реальные хобби. Например, не все знали, что кардиохирург Александр Омельченко, самый добрый кардиохирург, в свободное время исполняет хард-рок, поёт в рок-группе», — отметила фотограф.







Хирург Александр Омельченко играет хард-рок





Сердечно-сосудистый хирург Сергей Альсов





По словам автора проекта, онколог Сергей Ярмощук тоже принёс с собой мяч не случайно — он любит играть в футбол и выступает за команду клиники. А сердечно-сосудистый хирург Виталий Шабанов и вовсе решил сфотографироваться со своей собакой.







Заведующий отделением онкологии и радиотерапии, врач-онколог Сергей Ярмощук играет за команду клиники





Врач анестезиолог-реаниматолог Владимир Бобошко





Нейрохирург Кирилл Орлов





Сосудистый хирург Андрей Карпенко





Кардиолог Денис Лосик (слева) и сердечно-сосудистый хирург Александр Романов





Нейрохирург Роман Киселёв





Врач анестезиолог-реаниматолог Василий Баталов





Ординаторы Максим Гореванов и Девран Зейналов





Сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Сирота





Алексей Войтов, Илья Сойнов, Алексей Зубрицкий, Наталия Ничай — хирурги отделения врождённых пороков сердца





Кардиолог Дмитрий Ромащенко





Заведующий отделением хирургии клапанных пороков сердца Дмитрий Астапов





Кардиологи Татьяна Антропова и Елена Семёнова





В ближайшее время фотографии появятся на стенах клиники





В ближайшее время фотографии напечатают и сделают выставку в здании клиники Мешалкина.







«После работы» — не первый проект фотографов клиники. К 23 Февраля врачи снялись в мужественной чёрно-белой фотосессии — авторы хотели показать их как настоящих защитников людей. А к 8 Марта они сделали проект «Неженская профессия», в котором фотографировали врача-кардиохирурга Наталию Ничай. Героиня фотосессии рассказала НГС, из чего состоит рабочий день и о чём она мечтает.