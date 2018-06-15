Они тоже люди: новосибирские врачи-красавцы снялись в милой фотосессии
Новосибирская клиника Мешалкина сделала необычный фотопроект ко Дню медика — врачи снялись в юмористической фотосессии. НГС первым увидел кадры со съёмок.
Фотосессию под названием «После работы» ко Дню медика 17 июня клиника Мешалкина сделала накануне — так авторы проекта решили поздравить врачей с профессиональным праздником.
«Мы все привыкли их видеть серьёзными, собранными всегда, строгими и так далее. Практически всегда врачи на связи — даже в своё свободное время они могут отвечать на телефонные звонки, консультируют пациентов, ведь всегда, в любой момент может понадобиться их помощь.
Но иногда у них бывают такие минутки, когда они расслабляются, уделяют время своим хобби, увлечениям.
Часто пациенты нас даже спрашивают: “А расскажите, в соцсетях выложите информацию про врача, сфотографируйте такого-то хирурга”. Людям приятно своего доктора увидеть. Тут тем более мы захотели показать их в таком необычном амплуа», — рассказала корреспонденту НГС фотограф клиники Екатерина Жучкова.
Съёмки шли примерно две недели — кроме Екатерины Жучковой фотографировали Наталья Потапова и Елена Панькова. По словам Жучковой, врачи спокойно, с юмором отнеслись к фотопроекту и соглашались поучаствовать в свободное от операций время.
«На фотографиях отображены и реальные хобби. Например, не все знали, что кардиохирург Александр Омельченко, самый добрый кардиохирург, в свободное время исполняет хард-рок, поёт в рок-группе», — отметила фотограф.
По словам автора проекта, онколог Сергей Ярмощук тоже принёс с собой мяч не случайно — он любит играть в футбол и выступает за команду клиники. А сердечно-сосудистый хирург Виталий Шабанов и вовсе решил сфотографироваться со своей собакой.
В ближайшее время фотографии напечатают и сделают выставку в здании клиники Мешалкина.
«После работы» — не первый проект фотографов клиники. К 23 Февраля врачи снялись в мужественной чёрно-белой фотосессии — авторы хотели показать их как настоящих защитников людей. А к 8 Марта они сделали проект «Неженская профессия», в котором фотографировали врача-кардиохирурга Наталию Ничай. Героиня фотосессии рассказала НГС, из чего состоит рабочий день и о чём она мечтает.
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Мария Морсина
Фото Екатерины Жучковой, Натальи Потаповой, Елены Паньковой