Трансляция трёх матчей ЧМ-2018 обойдётся правительству НСО в миллион рублей

Стоимость контракта составила 1 миллион 112 тысяч рублей

Дирекция спортивных мероприятий Новосибирской области заплатила больше миллиона рублей за трансляцию трёх матчей чемпионата мира по футболу на Михайловской набережной.





Контракт стоимостью 1 миллион 112 тысяч рублей дирекция заключила вчера с компанией ООО «Видео-Дата».





«Исполнитель обеспечивает техническое сопровождение видеотрансляции специалистами — видеоинженером и техником», — отмечается в документах госзакупки.





По договору компания адаптирует сигнал, чтобы передать его на экран — трансляция идёт в прямом эфире через интернет-каналы. Для трансляции «Видео-Дата» использует собственный видеопроектор, светодиодный экран, раму для крепления экрана.





Первая трансляция состоялась в ночь с 14 на 15 июня — Россия встречалась с Саудовской Аравией. Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу российской команды. Как новосибирцы провели время на набережной во время игры — можно посмотреть в материале НГС.





Ещё две игры новосибирцев ждут 19 и 26 июня.





Кроме того, вчера дирекция заключила ещё один контракт стоимостью 1 миллион 183 тысячи рублей — эти деньги пойдут на монтаж и демонтаж сценического оборудования, оформление территории у сцены и уборку. Контракт также рассчитан на дни трансляции.