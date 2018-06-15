Несите гондолы: тротуар на Затулинке превратился в реку

Затопленная ливневка и дренажные колодцы вчера вечером
Затопленная ливневка и дренажные колодцы вчера вечером


Дорога между домами Зорге № 269 и 267 вновь оказалась затопленной после ливней.


«Затоплена парковка перед почтой и Сбербанком, до почты еще по углу как-то люди проходят, там как раз такая возвышенность и она за счет этого не сильно подтапливается, а до Сбербанка буквально по кромочке вдоль здания люди пытаются прыгать или что, там реально чудеса эквилибристики надо показать. Особенно тяжело пожилым людям, потому что там и сам уклон большой от здания», — описал ситуацию местный житель Андрей Лопатин.


Дорога к зданию почты и Сбербанку
Дорога к зданию почты и Сбербанку


Проблеме не первый год. Сначала все было еще хуже — по словам Андрея, до 2016 года дорогу не ремонтировали с начала ее существования, а потом отремонтировали так, что ее начало топить при каждом сильном дожде.


«[Раньше] примерно то же самое и было, все растекалось, там тогда и бордюров еще толком не было — все было старое и полуразрушенное. Но такой проблемы не было, ее в бордюры заковали, и она заливается», — рассказал  местный житель о том, что происходило с этой дорогой до ремонта в 2016 году


Пройти по этой дороге сейчас невозможно
Пройти по этой дороге сейчас невозможно


Топить дорогу стало и из-за того, что в августе 2016 года рабочие во время ремонта сделали своеобразную ливневую канализацию — тогда они выкопали несколько ям около дороги и сделали прорези в бордюре, чтобы в ямы стекала вода.


Но это не помогло — вода стекала в ямы, но и также затапливала новую дорогу. После этого, в августе того же года, специалисты «Гормоста» все-таки сделали ливневую канализацию, и на время вода стала уходить, хоть и не вся. Но ситуация с потопом повторилась на следующий год. Тогда в мэрии заявили, что ливневка слишком старая и нуждается в чистке.


«На самом деле проблема относительно ушла — дорога подтапливается, но ливневка справлялась. А в этом году все началось заново, дорога полностью затоплена», — подвел итог Андрей.


Также появился и отводной канал до дождеприемников, с которыми тоже есть проблема — по словам местного жителя, улица идет под наклоном и дождеприемники, в отличие от отводного канала, находятся на возвышенности, и вода до них просто не доходит.


Отводной канал для воды также переполнен
Отводной канал для воды также переполнен


Впрочем, обращаться снова в администрацию жители Затулинки не хотят. Возможно, потому что, несмотря на регулярные потопы в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии на запрос НГС ранее сообщили, что ситуация находится на контроле.

Прочтений: 2740
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

«Быстроном» разыграет десять широкоформатных телевизоров в прямом эфире НГС
17 июня в 12:00 «Быстроном» подведет итоги акции «Покупай! Побеждай! Болей широкоформатно!»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено