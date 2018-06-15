Несите гондолы: тротуар на Затулинке превратился в реку

Затопленная ливневка и дренажные колодцы вчера вечером





Дорога между домами Зорге № 269 и 267 вновь оказалась затопленной после ливней.







«Затоплена парковка перед почтой и Сбербанком, до почты еще по углу как-то люди проходят, там как раз такая возвышенность и она за счет этого не сильно подтапливается, а до Сбербанка буквально по кромочке вдоль здания люди пытаются прыгать или что, там реально чудеса эквилибристики надо показать. Особенно тяжело пожилым людям, потому что там и сам уклон большой от здания», — описал ситуацию местный житель Андрей Лопатин.







Дорога к зданию почты и Сбербанку





Проблеме не первый год. Сначала все было еще хуже — по словам Андрея, до 2016 года дорогу не ремонтировали с начала ее существования, а потом отремонтировали так, что ее начало топить при каждом сильном дожде.







«[Раньше] примерно то же самое и было, все растекалось, там тогда и бордюров еще толком не было — все было старое и полуразрушенное. Но такой проблемы не было, ее в бордюры заковали, и она заливается», — рассказал местный житель о том, что происходило с этой дорогой до ремонта в 2016 году







Пройти по этой дороге сейчас невозможно





Топить дорогу стало и из-за того, что в августе 2016 года рабочие во время ремонта сделали своеобразную ливневую канализацию — тогда они выкопали несколько ям около дороги и сделали прорези в бордюре, чтобы в ямы стекала вода.







Но это не помогло — вода стекала в ямы, но и также затапливала новую дорогу. После этого, в августе того же года, специалисты «Гормоста» все-таки сделали ливневую канализацию, и на время вода стала уходить, хоть и не вся. Но ситуация с потопом повторилась на следующий год. Тогда в мэрии заявили, что ливневка слишком старая и нуждается в чистке.







«На самом деле проблема относительно ушла — дорога подтапливается, но ливневка справлялась. А в этом году все началось заново, дорога полностью затоплена», — подвел итог Андрей.







Также появился и отводной канал до дождеприемников, с которыми тоже есть проблема — по словам местного жителя, улица идет под наклоном и дождеприемники, в отличие от отводного канала, находятся на возвышенности, и вода до них просто не доходит.







Отводной канал для воды также переполнен





Впрочем, обращаться снова в администрацию жители Затулинки не хотят. Возможно, потому что, несмотря на регулярные потопы в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии на запрос НГС ранее сообщили, что ситуация находится на контроле.

