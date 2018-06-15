Дорого заплатят: Центробанк обнародовал проект новых тарифов ОСАГО

Базовые значения тарифа для физлиц будут от 2746 до 4942 рублей

Центробанк опубликовал проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО и о порядке их применения при определении страховой премии: максимальная цена полиса понизится для мотоциклистов и юридических лиц, а для остальных — повысится на 20%.







Проект предполагает расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа. Нижняя граница коридора снижается для всех видов транспортных средств на 20%. На столько же она повышается для многих транспортных средств, за исключением мотоциклов и мотороллеров (на 10,9%) и легковых автомобилей юридических лиц (на 5,7%).







Так, базовые значения тарифа для мотоциклов, мопедов и лёгких квадроциклов составят от 694 рублей до 1407; для транспортных средств категории B, BE: юридические лица — от 2058 до 2911, физические лица, индивидуальные предприниматели — от 2746 до 4942.







Кроме того, указание предполагает реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ). Его будут рассчитывать на год, сейчас он рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО. И после изменения КБМ с 1 января 2019 года страховая история будет закрепляться за каждым водителем. На данный момент человек может иметь один коэффициент как водитель и ещё один как владелец транспортного средства. Юрлицам будет присваиваться единый КБМ для всего автопарка, чтобы упростить проведение конкурса на заключение договоров ОСАГО.







С 1 января 2019 года страховая история будет закрепляться за каждым водителем, если проект одобрят





Изменения произойдут и в расчётах коэффициента страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС). Сейчас действует четыре ступени, а будет введено 50. Для более опытных водителей среднего и старшего возраста значения КВС будут снижены, а для молодых и неопытных — повышены (в пределах 4,5%).







По мнению Центробанка, это первый этап мер, «направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО и предусматривающих изменение подходов к тарификации ОСАГО с перспективой перехода к индивидуальным тарифам, повышение прозрачности деятельности страховых агентов и разработку системы контроля за соблюдением страховщиками ограничений тарифов».







Если этот проект одобрит Совет директоров Центробанка, то он вступит в силу в течение 10 дней после публикации этого решения.







Ранее НГС.АВТО разбирался, сколько сейчас платят новосибирские водители за свои машины и сколько будут платить: в среднем полис дорожает с 5,8 до 7 тысяч.

