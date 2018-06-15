Дорого заплатят: Центробанк обнародовал проект новых тарифов ОСАГО

Базовые значения тарифа для физлиц будут от 2746 до 4942 рублей
Базовые значения тарифа для физлиц будут от 2746 до 4942 рублей

Центробанк опубликовал проект указания о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО и о порядке их применения при определении страховой премии: максимальная цена полиса понизится для мотоциклистов и юридических лиц, а для остальных — повысится на 20%.


Проект предполагает расширение тарифного коридора базовых ставок страхового тарифа. Нижняя граница коридора снижается для всех видов транспортных средств на 20%. На столько же она повышается для многих транспортных средств, за исключением мотоциклов и мотороллеров (на 10,9%) и легковых автомобилей юридических лиц (на 5,7%).


Так, базовые значения тарифа для мотоциклов, мопедов и лёгких квадроциклов составят от 694 рублей до 1407; для транспортных средств категории B, BE: юридические лица — от 2058 до 2911, физические лица, индивидуальные предприниматели — от 2746 до 4942.


Кроме того, указание предполагает реформирование коэффициента бонус-малус (КБМ). Его будут рассчитывать на год, сейчас он рассчитывается на дату окончания действия последнего договора ОСАГО. И после изменения КБМ с 1 января 2019 года страховая история будет закрепляться за каждым водителем. На данный момент человек может иметь один коэффициент как водитель и ещё один как владелец транспортного средства. Юрлицам будет присваиваться единый КБМ для всего автопарка, чтобы упростить проведение конкурса на заключение договоров ОСАГО.


С 1 января 2019 года страховая история будет закрепляться за каждым водителем, если проект одобрят
С 1 января 2019 года страховая история будет закрепляться за каждым водителем, если проект одобрят


Изменения произойдут и в расчётах коэффициента страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС). Сейчас действует четыре ступени, а будет введено 50. Для более опытных водителей среднего и старшего возраста значения КВС будут снижены, а для молодых и неопытных — повышены (в пределах 4,5%).


По мнению Центробанка, это первый этап мер, «направленных на стабилизацию ситуации на рынке ОСАГО и предусматривающих изменение подходов к тарификации ОСАГО с перспективой перехода к индивидуальным тарифам, повышение прозрачности деятельности страховых агентов и разработку системы контроля за соблюдением страховщиками ограничений тарифов».


Если этот проект одобрит Совет директоров Центробанка, то он вступит в силу в течение 10 дней после публикации этого решения.


Ранее НГС.АВТО разбирался, сколько сейчас платят новосибирские водители за свои машины и сколько будут платить: в среднем полис дорожает с 5,8 до 7 тысяч.

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