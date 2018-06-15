Новосибирцам пообещали бесплатный проезд в метро в День города

Власти выпустили специальное приложение ко Дню города

Специально ко Дню города власти выпустили приложение «ЭтоНово» для мобильных телефонов: в нём можно будет посмотреть расписание всех праздничных мероприятий — всего их с 15 по 30 июня будет около 300. А 24 июня каждому, у кого установлено приложение, пообещали бесплатный проезд на метро.







«Здесь будут показаны места, где будут проходить мероприятия. Вы можете листать и выбирать мероприятия. Есть карта города со значками мероприятий и есть такая интересная опция — бесплатный проезд на метро. Только в День города и только для тех, у кого установлено бесплатное приложение», — рассказал сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





Установить мобильное приложение на смартфоны можно будет с 16 июня, заявили в мэрии — однако у корреспондента НГС получилось скачать его сегодня, 15 июня. Оно будет доступно на всех платформах, пояснили в пресс-центре мэрии.







Скриншот нового приложения





Как уточнил мэр, акцию с бесплатным проездом поддержал метрополитен — правда, не сразу. Кстати, в день праздника работу подземки продлят до часу ночи.





Ранее военные заявили, что в День города в Первомайском сквере появится пункт отбора желающих служить по контракту — новосибирцев будут завлекать на службу зарплатами от 30 тысяч в месяц.