Наводнение на Порт-Артурской: водой залило почти 800 домов

Водой затопило огороды, подвалы и первые этажи домов

Частные дома на Порт-Артурских переулках в Ленинском районе затопило грунтовой водой — от потопа пострадали жители около 800 домов.







«Топит хутор Порт-Артурский. Проблема наша из-за застройки "Чистой Слободы" и "Радуги Сибири". Они нас взяли в кольцо и нашим водам грунтовым некуда уходить. У нас вода поднялась на 40 сантиметров, а у некоторых соседей — до 70 сантиметров. Подвалы затопило давно, но из-за дождей вода стала подниматься на первые этажи», — сообщила корреспонденту НГС местная жительница Светлана Нефедченко.







В некоторых домах уровень воды поднялся до 70 сантиметров





По словам местных жителей, главной причиной наводнения стала засыпанная во время строительства «Чистой Слободы» ливневая канализация.







«<…> Мы связываем это с тем, что во время застройки "Чистой Слободы" была засыпана ливневая канализация, благодаря которой вода уходила в карьер неподалеку. Получается, что воде некуда уходить и она стоит в наших домах. <…> Воду никак не откачать, она стоит в каждом доме. Люди утром уходят и возвращаются вечером, а коммунальные службы работают только днём. Даже если её [воду] откачать, то она на следующий день появится снова. Из-за застройки "Чистой Слободы" и Сибири мы находимся в низине, и вода скапливается у нас. <…> Мы намерены обратиться в мэрию, администрацию и Горводоканал, чтобы нам установили ливневую канализацию. За последние два дня из-за дождей уровень воды поднялся еще сильнее», — рассказал корреспонденту НГС местный житель Егор Петрушин.







В некоторых домах водой залило первые этажи





В МУП «Горводоканал» пояснили, что грунтовые воды поднялись из-за забитых отводных каналов.





«Если поднялись грунтовые воды, то "Горводоканал" вряд ли к этому имеет отношение. Это из-за дождя, через пару дней вода уйдёт. "Горводоканал" к грунтовым водам не относится. Скорее всего, отводящие каналы забиты в частном секторе и из-за этого вода поднимается. Это надо обращаться в администрацию района, чтобы отводные каналы прочистили», — пояснил корреспонденту НГС начальник диспетчерской «Горводоканала» Сергей Зубков.





В ООО «ДСК КПД-Газстрой», которое занимается комплексной застройкой «Чистой Слободы», сообщили, что строительная компания руководствуется утвержденными проектными решениями, которые прошли все необходимые экспертизы и согласования со стороны соответствующих учреждений и департаментов.





«За 10 лет строительства подобных жалоб со стороны жителей частного сектора по улице Порт-Артурская не поступало. Не стоит забывать, что в мае и июне в городе было зафиксировано значительное превышение норм осадков. К примеру, ливень 10 июня, удар которого пришелся и на левый берег города в частности», — рассказали корреспонденту НГС в строительной компании.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, что стало причиной затопления частных домов и будет ли жителям Порт-Артурских переулков оказана помощь.







Вечером 10 июня в Новосибирске прошли летние ливневые дожди с грозами. По улицам города потекли реки: пешеходы переходили дороги по колено в воде, а автомобили подобно катерам бороздили потоки.