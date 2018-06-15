На Новосибирск надвигается 28-градусная жара
Новосибирские синоптики составили предварительный прогноз погоды на ближайшие три дня: в начале следующей недели в город придёт 28-градусная жара.
«У нас отошёл циклон, отошли фронты, сейчас тыловая часть, рост давления, прекращение осадков. По области ещё вероятны в отдельных районах небольшие дожди. В Новосибирске [ближайшей] ночью без осадков, завтра днём возможен небольшой дождь с грозой. Ветер юго-западный 4–9 [метров в секунду,] местами порывы днём до 14 по городу. Температура ночью
В последующие двое суток, 17 и 18 июня, синоптики прогнозируют тёплую погоду, но осадки по области всё ещё возможны. Ночная температура ожидается на уровне
«Начало недели тоже тёплое:
Накануне Новосибирск накрыли дожди: ливень затопил площадь Труда, улицу Котовского и район Монумента Славы.
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Ольга Хмелевская
Фото Александр Ощепкова