На Новосибирск надвигается 28-градусная жара

К началу следующей недели в Новосибирске потеплеет до +28 градусов 
К началу следующей недели в Новосибирске потеплеет до +28 градусов 

Новосибирские синоптики составили предварительный прогноз погоды на ближайшие три дня: в начале следующей недели в город придёт 28-градусная жара.


«У нас отошёл циклон, отошли фронты, сейчас тыловая часть, рост давления, прекращение осадков. По области ещё вероятны в отдельных районах небольшие дожди. В Новосибирске [ближайшей] ночью без осадков, завтра днём возможен небольшой дождь с грозой. Ветер юго-западный 4–9 [метров в секунду,] местами порывы днём до 14 по городу. Температура ночью +11…+13 [градусов], днём <…> +21…+23», — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


В последующие двое суток, 17 и 18 июня, синоптики прогнозируют тёплую погоду, но осадки по области всё ещё возможны. Ночная температура ожидается на уровне +13…+15 градусов. В воскресенье днём воздух может прогреться до +25 градусов.


«Начало недели тоже тёплое: +25…+28», — подытожила Марина Виноградова.


Накануне Новосибирск накрыли дожди: ливень затопил площадь Труда, улицу Котовского и район Монумента Славы.

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