Видео: на Затулинке вспыхнул припаркованный Mercedes
Утром 15 июня в Кировском районе Новосибирска загорелся Mercedes-Benz — огонь повредил моторный отсек.
Инцидент произошёл возле дома
В ведомстве уточнили, что очевидцы обнаружили пожар в 6:35, спустя две минуты пожарные выехали на место и прибыли туда в 6:42. У «Мерседеса» горел моторный отсек на площади 2 кв. м. Через три минуты после приезда спасатели потушили открытый огонь.
«Погибших, травмированных нет», — сообщили в МЧС, добавив, что точную причину пожара и сумму ущерба ещё устанавливают.
Две недели назад на улице Трикотажной в Дзержинском районе на ходу загорелась машина с логотипом «Яндекс.Такси». Водитель сам потушил огонь.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео очевидца с vk.com/autoberdsk