Видео: на Затулинке вспыхнул припаркованный Mercedes

Машина загорелась в седьмом часу утра

Утром 15 июня в Кировском районе Новосибирска загорелся Mercedes-Benz — огонь повредил моторный отсек.







Инцидент произошёл возле дома № 1 на улице Виктора Уса, рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.







В ведомстве уточнили, что очевидцы обнаружили пожар в 6:35, спустя две минуты пожарные выехали на место и прибыли туда в 6:42. У «Мерседеса» горел моторный отсек на площади 2 кв. м. Через три минуты после приезда спасатели потушили открытый огонь.







«Погибших, травмированных нет», — сообщили в МЧС, добавив, что точную причину пожара и сумму ущерба ещё устанавливают.









Две недели назад на улице Трикотажной в Дзержинском районе на ходу загорелась машина с логотипом «Яндекс.Такси». Водитель сам потушил огонь.