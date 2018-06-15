По Обскому морю запустили круизы на остров Пятница
Новосибирская компания «Речфлот» объявила о начале регулярных рейсов по Обскому морю — первый теплоход отправился от «Речного вокзала» до острова Пятница 15 июня.
«Уже отправили первый круиз по Обскому морю. Пока круизы только по пятницам и субботам. По пятницам круизы в Бердский залив, остров Пятница и база "Старая пристань". Туда же включены экскурсии "Мистическая Бердь" и "Шлюзование". <…> По субботам — маршрут в Боровое. Регулярное сообщение по Обскому морю началось сегодня, раньше начать не получилось из-за уровня воды в водохранилище», — рассказали корреспонденту НГС в компании «Речфлот».
Перевозить пассажиров будет теплоход класса ОМ, который имеет разрядность для работы в водохранилище.
О запуске речной навигации «Речфлот» объявил в конце апреля — тогда теплоходы начали курсировать между «Речным вокзалом» и Седовой Заимкой.
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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой