Фото: мусульмане Новосибирска отпраздновали Ураза-байрам
15 июня мусульмане Новосибирска вышли на утреннюю молитву к мечети в Дзержинском районе города, чтобы отметить праздник разговения Ураза-байрам.
Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан.
В этот день мусульмане совершают ритуальную молитву, а после молитвы готовят праздничные блюда и приглашают в гости родственников и друзей. Ураза-байрам верующие в разных общинах отмечают от 1 до 3 дней.
У мечети на улице Красина новосибирские мусульмане начали собираться с 6 утра. По наблюдениям корреспондента НГС, баранов в этот день у мечети не продавали.
Рядом с мечетью прямо «с колёс» торговали молоком и кумысом. Наиболее находчивые продавали коврики, сделанные из обоев. Стоимость одного коврика составляла 50 рублей.
По наблюдениям корреспондента НГС, молебен начался около 7:30 утра.
Собравшиеся на молитву люди перекрыли движение автомобилей. Водитель машины Почты России долго спорил с пришедшими на молебен, но в итоге сдался и поехал в объезд.
О том, как проходил праздник в прошлом году корреспондент НГС рассказывал в фоторепортаже: тогда пришедших на молитву мусульман угостили пловом.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова