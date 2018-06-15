Фото: мусульмане Новосибирска отпраздновали Ураза-байрам

15 июня мусульмане Новосибирска вышли на утреннюю молитву к мечети в Дзержинском районе города, чтобы отметить праздник разговения Ураза-байрам.





Мусульмане у мечети на улице Красина





Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан.





У мечети скопилось и множество машин





В этот день мусульмане совершают ритуальную молитву, а после молитвы готовят праздничные блюда и приглашают в гости родственников и друзей. Ураза-байрам верующие в разных общинах отмечают от 1 до 3 дней.





Место явно не хватало. Кому-то пришлось расположиться у лужи





У мечети на улице Красина новосибирские мусульмане начали собираться с 6 утра. По наблюдениям корреспондента НГС, баранов в этот день у мечети не продавали.





За ходом молебна наблюдали полицейские





Рядом с мечетью прямо «с колёс» торговали молоком и кумысом. Наиболее находчивые продавали коврики, сделанные из обоев. Стоимость одного коврика составляла 50 рублей.





Мужчина продавал коврики, сделанные из обоев





По наблюдениям корреспондента НГС, молебен начался около 7:30 утра.





Мусульмане Новосибирска вышли на утреннюю молитву





В день Ураза-байрам принято ходить на молитву, а после звать родственников на застолье







Мусульмане перед молитвой в мечети, расположенной в Кировском районе





Собравшиеся на молитву люди перекрыли движение автомобилей. Водитель машины Почты России долго спорил с пришедшими на молебен, но в итоге сдался и поехал в объезд.





Пришедшие на молебен перекрыли проезд автомобилям





О том, как проходил праздник в прошлом году корреспондент НГС рассказывал в фоторепортаже: тогда пришедших на молитву мусульман угостили пловом.