Фото: мусульмане Новосибирска отпраздновали Ураза-байрам

15 июня мусульмане Новосибирска вышли на утреннюю молитву к мечети в Дзержинском районе города, чтобы отметить праздник разговения Ураза-байрам.


Мусульмане у мечети на улице Красина
Мусульмане у мечети на улице Красина


Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан.


У мечети скопилось и множество машин
У мечети скопилось и множество машин


В этот день мусульмане совершают ритуальную молитву, а после молитвы готовят праздничные блюда и приглашают в гости родственников и друзей. Ураза-байрам верующие в разных общинах отмечают от 1 до 3 дней.


Место явно не хватало. Кому-то пришлось расположиться у лужи
Место явно не хватало. Кому-то пришлось расположиться у лужи


У мечети на улице Красина новосибирские мусульмане начали собираться с 6 утра. По наблюдениям корреспондента НГС, баранов в этот день у мечети не продавали.


За ходом молебна наблюдали полицейские
За ходом молебна наблюдали полицейские


Рядом с мечетью прямо «с колёс» торговали молоком и кумысом. Наиболее находчивые продавали коврики, сделанные из обоев. Стоимость одного коврика составляла 50 рублей.


Мужчина продавал коврики, сделанные из обоев
Мужчина продавал коврики, сделанные из обоев


По наблюдениям корреспондента НГС, молебен начался около 7:30 утра. 


Мусульмане Новосибирска вышли на утреннюю молитву
Мусульмане Новосибирска вышли на утреннюю молитву


В день Ураза-байрам принято ходить на молитву, а после звать родственников на застолье
В день Ураза-байрам принято ходить на молитву, а после звать родственников на застолье



Мусульмане перед молитвой в мечети, расположенной в Кировском районе
Мусульмане перед молитвой в мечети, расположенной в Кировском районе


Собравшиеся на молитву люди перекрыли движение автомобилей. Водитель машины Почты России долго спорил с пришедшими на молебен, но в итоге сдался и поехал в объезд. 


Пришедшие на молебен перекрыли проезд автомобилям 
Пришедшие на молебен перекрыли проезд автомобилям 


О том, как проходил праздник в прошлом году корреспондент НГС рассказывал в фоторепортаже: тогда пришедших на молитву мусульман угостили пловом

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