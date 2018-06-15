Новосибирцев предупредили об отключении светофоров на нескольких перекрёстках
Сегодня, 15 июня, на десять часов перестанут работать светофоры на перекрёстке Большевистской и Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска.
Светофоры погаснут из-за плановых ремонтных работ.
«Отключение уже началось. Это самый проблемный участок из-за провалившегося грунта. Наши коммуникации проходят под землёй, силовые кабеля. Их порвало из-за просевшего грунта. До 18:00 работу светофоров восстановят», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).
В учреждении добавили, что также до 13:00 отключатся светофоры на перекрёстке улицы Кубановской с улицей Владимировской в Железнодорожном районе. «Это связано с плановыми работами, которые будут проводить электросети», — пояснили в СМЭУ.
14 июня в Новосибирске после дождя массово перестали работать светофоры. Погода испортила работу светофоров на улицах Волочаевской и Кирова, а также на площади Труда и площади инженера Будагова.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова