Новосибирцев предупредили об отключении светофоров на нескольких перекрёстках

Светофоры погаснут на Большевистской и Кубановской
Светофоры погаснут на Большевистской и Кубановской

Сегодня, 15 июня, на десять часов перестанут работать светофоры на перекрёстке Большевистской и Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска.


Светофоры погаснут из-за плановых ремонтных работ.


«Отключение уже началось. Это самый проблемный участок из-за провалившегося грунта. Наши коммуникации проходят под землёй, силовые кабеля. Их порвало из-за просевшего грунта. До 18:00 работу светофоров восстановят», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ).


В учреждении добавили, что также до 13:00 отключатся светофоры на перекрёстке улицы Кубановской с улицей Владимировской в Железнодорожном районе. «Это связано с плановыми работами, которые будут проводить электросети», — пояснили в СМЭУ.


14 июня в Новосибирске после дождя массово перестали работать светофоры. Погода испортила работу светофоров на улицах Волочаевской и Кирова, а также на площади Труда и площади инженера Будагова. 

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