Профессор НГУ получила медаль за исследования грибка кожи
Новосибирский профессор из НГУ Ирина Сергеева получила профессиональную медаль за исследование грибковых заболеваний кожи.
Медаль профессору Института медицины и психологии НГУ вручили за многолетнюю работу в области клинической микологии.
«Медаль является общественным признанием профессиональным сообществом той работы, которая выполнялась на протяжении многих лет. Для меня это означает, что то, чем мы занимались в области микологии, представляет собой актуальные и комплексные исследования, отвечающие не только нашим научным интересами, но и вносящие вклад в развитие данного направления. Думаю, что подобные оценки со стороны коллег, с которыми много лет работаешь вместе, для любого ученого очень важны», — приводит слова профессора пресс-служба госуниверситета.
Профессиональной медалью награждаются российские и зарубежные ученые и специалисты за заслуги и достижения в области медицинской микологии, в том числе за работы и открытия в области физиологии, биохимии и генетики грибковых заболеваний человека.
Справка: медаль была учреждена в 2012 году Национальной академией микологии во исполнение решений третьего Съезда микологов России в честь выдающихся отечественных микологов Абрама Михайловича Ариевича (1896—1988) и Зинаиды Гавриловны Степанищевой, основателей современной школы медицинской микологии.
В мае новосибирский химик Антон Габриенко получил престижную премию Европейской Академии за исследование метана.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).
Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова