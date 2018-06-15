Профессор НГУ получила медаль за исследования грибка кожи

Медаль была учреждена в 2012 году

Новосибирский профессор из НГУ Ирина Сергеева получила профессиональную медаль за исследование грибковых заболеваний кожи.







Медаль профессору Института медицины и психологии НГУ вручили за многолетнюю работу в области клинической микологии.





«Медаль является общественным признанием профессиональным сообществом той работы, которая выполнялась на протяжении многих лет. Для меня это означает, что то, чем мы занимались в области микологии, представляет собой актуальные и комплексные исследования, отвечающие не только нашим научным интересами, но и вносящие вклад в развитие данного направления. Думаю, что подобные оценки со стороны коллег, с которыми много лет работаешь вместе, для любого ученого очень важны», — приводит слова профессора пресс-служба госуниверситета.







Профессиональной медалью награждаются российские и зарубежные ученые и специалисты за заслуги и достижения в области медицинской микологии, в том числе за работы и открытия в области физиологии, биохимии и генетики грибковых заболеваний человека.





Справка: медаль была учреждена в 2012 году Национальной академией микологии во исполнение решений третьего Съезда микологов России в честь выдающихся отечественных микологов Абрама Михайловича Ариевича (1896—1988) и Зинаиды Гавриловны Степанищевой, основателей современной школы медицинской микологии.





В мае новосибирский химик Антон Габриенко получил престижную премию Европейской Академии за исследование метана.