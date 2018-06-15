Не уступил дорогу: перед Димитровским мостом столкнулись «Лексус» и «Шевроле»

Водитель «Лексуса» вину не признал

Вечером 14 июня на пересечении улиц Фабричной и Владимирской в Железнодорожном районе Новосибирска столкнулись две иномарки.



Как сообщили аваркомы мобильного приложения «Автоспас», Chevrolet Aveo и Lexus RX двигались по Фабричной со стороны Большевистской. Chevrolet ехал в среднем ряду в сторону Владимирского спуска, а Lexus — по правому ряду, откуда решил уйти налево на разворот на Димитровский мост.



Водитель «Лексуса» не уступил дорогу «Шевроле», из-за чего автомобили столкнулись..



В ДТП пострадавших нет. Вину водитель «Лексуса» не признал. Авария случилась в 22:20.





Напомним, ранее в Сузуне случилось ДТП — иномарка сбила школьницу на велосипеде. Очевидцы подняли машину руками, чтобы достать из-под неё сбитую девочку.