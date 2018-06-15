Названы сроки полного отказа от бумажных ПТС

Полный переход на электронные ПТС сдвинут на 1 ноября 2019 года.

Решением коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) полный переход на электронные ПТС сдвинут на 1 ноября 2019 года. До этой даты продлится период, когда помимо электронных паспортов транспортных средств будут действительны обычные бумажные ПТС.







«Необходимо завершить работы по созданию национальных сегментов систем электронных паспортов на автомобили», — объяснили перенос сроков в Евразийской экономической комиссии. Отмечается, что многие государства ЕАЭС еще не готовы к внедрению электронных документов, по данным «Известий», это Армения, Киргизия и Беларусь. При этом Россия показывает наибольшую степень готовности к переходу на новый формат.





Предполагается, что в нашей стране первые электронные ПТС появятся уже в июле текущего года, они будут дублировать бумажные документы и иметь такую же юридическую силу.







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