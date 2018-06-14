Видео: очевидцы подняли на руках иномарку, чтобы достать сбитую девочку
Вчера, 13 июня, в Сузуне очевидцы ДТП подняли иномарку руками, чтобы достать из-под неё сбитую девочку. Об этом редакции НГС сообщила Марина Куликова — видео ей прислали знакомые из Сузуна.
«Сосед моих родителей в Сузуне сказал, что девушка, которая была за рулём, только два месяца назад получила права. Девочка 10 лет ехала на велосипеде [и водитель её сбила]. Всё это произошло возле магазина "Лидер" на улице Ленина», — рассказала корреспонденту НГС Марина Куликова.
Осторожно, шокирующее видео: не рекомендуем смотреть его впечатлительным людям!
Проходившие мимо люди тут же кинулись на помощь школьнице, которую иномарка протащила под собой несколько метров. Чтобы достать девочку, они буквально на руках подняли машину. Официальных данных о состоянии сбитой на данный момент нет. По предварительной информации, школьница оказалась в больнице в тяжёлом состоянии.
Жители посёлка Кудряши ищут водителя красного Suzuki, сбившего двоих подростков на улице Береговой недалеко от заправки. ДТП произошло 11 июня примерно в 18:30.
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Мария Тищенко
Фото и видео предоставлены Мариной Куликовой