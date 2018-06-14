Видео: очевидцы подняли на руках иномарку, чтобы достать сбитую девочку

Девочку на велосипеде сбила машина
Девочку на велосипеде сбила машина

Вчера, 13 июня, в Сузуне очевидцы ДТП подняли иномарку руками, чтобы достать из-под неё сбитую девочку. Об этом редакции НГС сообщила Марина Куликова — видео ей прислали знакомые из Сузуна.


«Сосед моих родителей в Сузуне сказал, что девушка, которая была за рулём, только два месяца назад получила права. Девочка 10 лет ехала на велосипеде [и водитель её сбила]. Всё это произошло возле магазина "Лидер" на улице Ленина», — рассказала корреспонденту НГС Марина Куликова.


Осторожно, шокирующее видео: не рекомендуем смотреть его впечатлительным людям!


Это произошло возле магазина «Лидер» на улице Ленина в Сузуне


Проходившие мимо люди тут же кинулись на помощь школьнице, которую иномарка протащила под собой несколько метров. Чтобы достать девочку, они буквально на руках подняли машину. Официальных данных о состоянии сбитой на данный момент нет. По предварительной информации, школьница оказалась в больнице в тяжёлом состоянии.


Жители посёлка Кудряши ищут водителя красного Suzuki, сбившего двоих подростков на улице Береговой недалеко от заправки. ДТП произошло 11 июня примерно в 18:30. 

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