Новосибирский силач установил новый мировой рекорд

На счету Федосиенко шесть побед на чемпионатах мира по классическому пауэрлифтингу и 12 побед на чемпионатх мира по пауэрлифтингу в экипировке
На счету Федосиенко шесть побед на чемпионатах мира по классическому пауэрлифтингу и 12 побед на чемпионатх мира по пауэрлифтингу в экипировке

Новосибирский спортсмен Сергей Федосиенко в шестой раз завоевал золото на чемпионате по пауэрлифлингу в дисциплине «классическое троеборье» — соревнования проходят с 6 по 17 июня в канадском городе Калгари. Сибиряк выступает в весовой категории до 59 килограмм, в сумме троеборья он взял 664 килограмма — присед 225 килограмм, жим 165 килограмм, становая тяга 274, что стало новым мировым рекордом.


«Все прошло на четвёрку, я бы сказал. Особенно в первых двух упражнениях. Разница во времени 13 часов сказалась, не мог никак проснуться, а в тяге всё прошло отлично. Показал свой лучший результат и установил мировой рекорд 274 кг», — рассказал корреспонденту НГС Сергей Федосиенко.


Второе место завоевал Леон Франклин из Эквадора — его результат 602,5 килограмма, а бронза досталась россиянину Евгению Мухомедьянову, который по результатам троеборья взял 570 килограмм.


В феврале Сергей Федосиенко стал чемпионом России по пауэрлифтингу — он завершил выступление с суммой в 763,5 килограмма.

Прочтений: 4824
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

«Быстроном» разыграет десять широкоформатных телевизоров в прямом эфире НГС
17 июня в 12:00 «Быстроном» подведет итоги акции «Покупай! Побеждай! Болей широкоформатно!»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено