На Мочищенском шоссе загорелись торговые павильоны
Сегодня, 14 июня, вечером на Мочищенком шоссе, 1/4 загорелись два торговых павильона. Об этом корреспонденту НГС рассказал очевидец пожара Николай, не назвавший свою фамилию.
«В 18:06 они загорелись, 18:25 — время локализации. Но до сих там работают ещё: разборка, проливка конструкции ведётся. На место выехали 4 единицы техники и 16 человек», — подтвердил информацию заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по НСО Сергей Недайвода.
Площадь пожара — 35 квадратных метров.
В конце мая в посёлке Толмачёво Новосибирского района загорелись два частных дома.
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Мария Тищенко
Фото читателя НГС Николая