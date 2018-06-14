Из ГУМа эвакуировали 400 человек

50 пожарных выехали к ГУМу

В ГУМе сработала пожарная сигнализация — из здания до приезда пожарных эвакуировали 400 человек.







«В 18:20 поступило сообщение. Самостоятельно из ГУМа было эвакуировано 400 человек до приезда пожарных. Туда выехали порядка 14 автоцистерн и вспомогательная техника, около 50 человек личного состава. Когда пожарные приехали на место, проверили обстановку: подвальные помещения, все этажи — ничего не обнаружили. Это было ложное срабатывание сигнализации», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по НСО Сергей Недайвода.







По словам очевидцев, в 18:40 пожарные машины уже начали разъезжаться.







На днях из МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска полицейские эвакуировали сотрудников.

