Из ГУМа эвакуировали 400 человек

50 пожарных выехали к ГУМу
50 пожарных выехали к ГУМу

В ГУМе сработала пожарная сигнализация — из здания до приезда пожарных эвакуировали 400 человек.


«В 18:20 поступило сообщение. Самостоятельно из ГУМа было эвакуировано 400 человек до приезда пожарных. Туда выехали порядка 14 автоцистерн и вспомогательная техника, около 50 человек личного состава. Когда пожарные приехали на место, проверили обстановку: подвальные помещения, все этажи — ничего не обнаружили. Это было ложное срабатывание сигнализации», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС по НСО Сергей Недайвода.


По словам очевидцев, в 18:40 пожарные машины уже начали разъезжаться.


На днях из МФК «Сан Сити» в Ленинском районе Новосибирска полицейские эвакуировали сотрудников.

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