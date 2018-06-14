На улице Семьи Шамшиных закроют движение из-за ремонта теплотрассы
Завтра, 15 июня, закрывается движение транспорта по улице Семьи Шамшиных в районе дома
«На период проведения работ автобус
Движение будет закрыто до 24 июня. Объезд будет доступен по автомобильным дорогам общего пользования.
Теплоэнергетики в мае перекрыли улицу Котовского в Ленинском районе Новосибирска на два месяца.
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Мария Тищенко
Фото Густаво Зырянова (1), схема на основе карты 2ГИС (2)