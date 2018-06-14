На улице Семьи Шамшиных закроют движение из-за ремонта теплотрассы

Движение закрывается из-за аварийного ремонта теплотрассы
Движение закрывается из-за аварийного ремонта теплотрассы

Завтра, 15 июня, закрывается движение транспорта по улице Семьи Шамшиных в районе дома № 77 из-за аварийного ремонта теплотрассы филиалом «Тепловых сетей».


«На период проведения работ автобус № 38 и маршрутное такси № 11 в прямом и обратном направлениях будут следовать в объезд указанного участка по улице Челюскинцев, Гоголя, Красному проспекту, Крылова, далее — по маршрутам», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Автобус № 38 и маршрутное такси № 11 временно изменят свой маршрут
Автобус № 38 и маршрутное такси № 11 временно изменят свой маршрут


Движение будет закрыто до 24 июня. Объезд будет доступен по автомобильным дорогам общего пользования.


Теплоэнергетики в мае перекрыли улицу Котовского в Ленинском районе Новосибирска на два месяца.

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