Второй гол! Черышев забил в ворота Саудовской Аравии в первом матче ЧМ-2018
Мы следим за поединком в режиме онлайн
Чемпионат мира по футболу в России ждали почти восемь лет — и сегодня он наконец стартовал. В 17:30 по московскому времени начнётся церемония открытия, а следом за ней — первый матч, в котором Россия сыграет против Саудовской Аравии. Мы будем рассказывать обо всём в режиме онлайн.
Если вам повезло оказаться на историческом матче — делитесь впечатлениями и фото в WhatsApp и Viber, их номер +7 909 704 57 70.
Пока перерыв, покажем еще немного фото из фан-зон. Нижний Новгород:
Давайте подведём итоги первого тайма. Счёт — отличный, но вот игра пока далека от идеала. Можно вспомнить несколько обрезов, которыми не сумели воспользоваться арабы. Очевидно, что наши соперники далеко на самая классная команда чемпионата. Египет и Уругвай такие промашки нам не простят.
Посмотрите, как отреагировал на первый гол Владимир Путин.
Первый тайм завершён! 2:0. Замечательный счёт и весьма недурная игра.
Получается, друзья, что ведущий этого онлайна оказался прав! Это я о посте, в котором предсказывал, что ещё до конца тайма мы забьём гол.
Вышедший на замену Черышев забил второй гол! Денис просто чудесно обработал мяч, а затем переправил его в ворота. Маленький шедевр!
Смотрите, как это было:
ЧЕРРЫЫЫЫЫЫЫЫЫШЕВ!!! ГООООЛ!!!
Кажется, журналисты телеканала «Евроспорт» нашли самую красивую болельщицу. Полюбуйтесь на неё и вы.
Головин падает в штрафной Саудовской Аравии, но судья не видит в этом моменте повода назначить пенальти. И он прав.
Федя Смолов не смог обыграть один на один защитника Саудовской Аравии. Пока игрок «Краснодара» не может поймать свою игру.
Пока наши не забили второй гол (мы верим), оцените фан-зону в одном из самых необычных мест — матч транслируют в аэропорту Красноярска. На экране размером 27,6 х 8,5 метра! Это даже больше, чем в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве.
Право на опасный штрафной получили арабы, но всё закончилось неопасным навесом.
Еще немного фото болельщиков из Екатеринбурга — здесь работает огромная фан-зона. Переживают все. И, видимо, за обе сборные.
В фан-зоне работают бригады скорой помощи.
Было бы очень хорошо забить до перерыва второй мяч. И есть ощущение, что сделать это получится. Для этого есть ещё 15 минут. Пока большинство атак мы проводим после отборов в центральной зоне.
Черышев протащил практически через всё поле мяч, но отдать пас сил у него уже не хватило.
Ещё несколько фотографий, которыми хочется наслаждаться.
Вместо Дзагоева на поле вышел Дмитрий Черышев.
Посмотрите, какая огромная толпа в фан-зоне в Самаре! Если собирать рейтинг городов, где любят футбол, это была бы безоговорочная победа.
А вот как смотрят матч в фан-зоне Нижнего Новгорода — она здесь расположена в красивом месте, возле Кремля, на главной площади города.
Плохие новости — травму получил Алан Дзагоев. Похоже, что он дёрнул заднюю поверхность бедра. Очевидно, что на этом для него чемпионат завершён.
Смешной кадр из зоны, где сидят первые лица. «Извини, брат», — будто бы говорят Путин и Инфантино.
Болельщики в фан-зоне и барах Екатеринбурга радуются первому голу, который забила сборная России.
Важнейший гол, поскольку теперь саудовцам придётся раскрываться. И у России появятся шансы провести опасные атаки.
Чуть было Россия не забила второй гол. Вратарь гостей в последний момент сумел вытащить мяч из ворот.
Уже на 12-й минуте Россия сумела открыть счёт! После навеса мяч в ворота переправил Юрий Газинский.
ГОООООООЛ!!!!!!!!!!
Зобнин отдаёт неплохой пас в центр Дзагоеву, но тот не сумел справиться с передачей.
Певец Робби Уильямс, оказывается, показал неприличный жест в конце своего выступления. Кому он адресован?
Первая опасная атака сборной России — наш игрок в подкате сумел сохранить мяч, но реализовать момент не удалось.
Взволнованные болельщики смотрят первый матч везде, где только идет трансляция.
Сборная России сегодня играет по схеме 4–4–2. Судя по всему, сделана ставка на быстрый гол.
Половина наших читателей верят в победу сборной России.
Первый удар по мячу нанесли футболисты Саудовской Аравии.
Звучат гимны стран — сначала Саудовской Аравии, а затем России. «Лужники» поют российский гимн хором! Впечатляет.
«Дорогие друзья, добро пожаловать на чемпионат мира по футболу в Россию», — сказал на нескольких языках президент FIFA Джанни Инфантино.
А пока не началось — несколько фото из фан-зоны Екатеринбурга (большой репортаж здесь)
Чемпионат открыл Владимир Путин:
— Поздравляю вас с началом главного турнира планеты. Это грандиозное событие впервые проходит в России. В нашей стране футбол любят. Мы ответственно готовились провести у себя это грандиозное мероприятие. Мы сделали все, чтобы все могли полностью погрузиться в атмосферу праздника футбола. И главное, чтобы наши гости получили удовольствие от пребывания в России. Нас всех объединяет любовь к футболу в одну команду. Все члены этой команды понимают и чувствуют друг друга.
Наш корреспондент признался, что многие зрители так и не поняли, где в момент выступления находился президент.
Одеяло, которым было накрыто поле, убрали. Теперь всё готово к матчу. Волнительно!
Трибуны «Лужников» переполнены!
Церемония яркая и динамичная. По сути, это короткий концерт.
Мяч же на поле вынесла супермодель Виктория Лопырёва.
На поле вынесли флаги всех команд-участниц чемпионата мира по футболу.
Церемония продлится всего полчаса. Главные герои — певец Робби Уильямс оперная дива Аида Гарифуллина.
Церемония открытия чемпионата стартовала! На поле появился Робби Уильямс.
Большая фан-зона открылась сегодня и в Екатеринбурге, который примет несколько матчей ЧМ.
Перед трансляцией матча между Россией и Саудовской Аравией в екатеринбургской фан-зоне прошел концерт группы "Чайф". Здесь можно посмотреть, как болельщики отдыхают.
В Самаре фанфест проходит на самой большой площади Европы — площади Куйбышева. Сюда уже приехали фанаты Колумбии, Коста-Рики, Саудовской Аравии. Его можно посмотреть в прямом эфире:
В 17:30 по московскому времени начнётся церемония открытия. Наш корреспондент передаёт, что к ней уже всё готово!
Смотреть главный матч года готовятся во всех городах России. Вот несколько фото из Волгограда: там больше +30 °С на солнце, и вообще очень позитивно. Вот здесь подробный репортаж из фан-зоны.
Болельщики обычно приходят на стадион за пару часов, а потому перекусить перед началом матча бывает совсем не лишним. Обычный хот-дог стоит 300 рублей! Посмотрите на меню.
Судя по кадрам из соцсетей, трибуны "Лужников" уже практически заполнены.
Специально к чемпионату мира «Лужники» реконструировали. На реконструкцию потратили почти 27 миллиардов рублей. Теперь главная арена страны вмещает 81 тысячу зрителей.
Сборная России уже на поле — команда разминается.
По соцсетям расходится эта картинка, что якобы во Владивостоке матч уже показали. Мы точно не будем против, если всё так и завершится.
Как говорят эксперты, такого слабого по составу матча-открытия ещё никогда не было.
На территории стадиона есть несколько магазинов, где можно купить атрибутику.
Наш корреспондент сейчас уже в "Лужниках". Мы ему, конечно же, завидуем, потому что он своими глазами увидит первый матч чемпионата мира. Вот несколько фотографий от него.
Пока матч ещё не начался, давайте проголосуем.
Как завершится матч Россия — Саудовская Аравия?
- Победой России
- Вничью
- Победой Саудовской Аравии
Стал известен состав сборной России по футболу.
Ровно час остался до первого матча чемпионата мира по футболу! Мы начинаем наш большой онлайн.
Фото: Сергей БОБЫЛЕВ / ТАСС, Роман ФИЛЬЦОВ, Алексей ВОЛХОНСКИЙ, Артем УСТЮЖАНИН, «Первый канал», Наталья БУРУХИНА, Роман ДАНИЛКИН
Видео: Алексей НОГИНСКИЙ, Максим БУТУСОВ