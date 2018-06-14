Второй гол! Черышев забил в ворота Саудовской Аравии в первом матче ЧМ-2018

Мы следим за поединком в режиме онлайн

Трансляция обновляется

Чемпионат мира по футболу в России ждали почти восемь лет — и сегодня он наконец стартовал. В 17:30 по московскому времени начнётся церемония открытия, а следом за ней — первый матч, в котором Россия сыграет против Саудовской Аравии. Мы будем рассказывать обо всём в режиме онлайн.





Если вам повезло оказаться на историческом матче — делитесь впечатлениями и фото в WhatsApp и Viber, их номер +7 909 704 57 70.





23:04





Пока перерыв, покажем еще немного фото из фан-зон. Нижний Новгород:













22:54





Давайте подведём итоги первого тайма. Счёт — отличный, но вот игра пока далека от идеала. Можно вспомнить несколько обрезов, которыми не сумели воспользоваться арабы. Очевидно, что наши соперники далеко на самая классная команда чемпионата. Египет и Уругвай такие промашки нам не простят.











22:49





Посмотрите, как отреагировал на первый гол Владимир Путин.









22:49





Первый тайм завершён! 2:0. Замечательный счёт и весьма недурная игра.









22:48





Получается, друзья, что ведущий этого онлайна оказался прав! Это я о посте, в котором предсказывал, что ещё до конца тайма мы забьём гол.









22:45





Вышедший на замену Черышев забил второй гол! Денис просто чудесно обработал мяч, а затем переправил его в ворота. Маленький шедевр!





Смотрите, как это было:









22:44





ЧЕРРЫЫЫЫЫЫЫЫЫШЕВ!!! ГООООЛ!!!









22:39





Кажется, журналисты телеканала «Евроспорт» нашли самую красивую болельщицу. Полюбуйтесь на неё и вы.









22:36





Головин падает в штрафной Саудовской Аравии, но судья не видит в этом моменте повода назначить пенальти. И он прав.





22:35





Федя Смолов не смог обыграть один на один защитника Саудовской Аравии. Пока игрок «Краснодара» не может поймать свою игру.









22:33





Пока наши не забили второй гол (мы верим), оцените фан-зону в одном из самых необычных мест — матч транслируют в аэропорту Красноярска. На экране размером 27,6 х 8,5 метра! Это даже больше, чем в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве.













22:30





Право на опасный штрафной получили арабы, но всё закончилось неопасным навесом.





22:29





Еще немного фото болельщиков из Екатеринбурга — здесь работает огромная фан-зона. Переживают все. И, видимо, за обе сборные.

















В фан-зоне работают бригады скорой помощи.









22:28





Было бы очень хорошо забить до перерыва второй мяч. И есть ощущение, что сделать это получится. Для этого есть ещё 15 минут. Пока большинство атак мы проводим после отборов в центральной зоне.

















22:27





Черышев протащил практически через всё поле мяч, но отдать пас сил у него уже не хватило.









22:26





Ещё несколько фотографий, которыми хочется наслаждаться.









22:25





Вместо Дзагоева на поле вышел Дмитрий Черышев.





Вместо получившего травму Алана Дзагоева на поле выходит Денис Черышев pic.twitter.com/5KSLICENXY — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.





22:24





Посмотрите, какая огромная толпа в фан-зоне в Самаре! Если собирать рейтинг городов, где любят футбол, это была бы безоговорочная победа.

















22:23





А вот как смотрят матч в фан-зоне Нижнего Новгорода — она здесь расположена в красивом месте, возле Кремля, на главной площади города.

















22:22





Плохие новости — травму получил Алан Дзагоев. Похоже, что он дёрнул заднюю поверхность бедра. Очевидно, что на этом для него чемпионат завершён.

















22:20





Смешной кадр из зоны, где сидят первые лица. «Извини, брат», — будто бы говорят Путин и Инфантино.









22:20





Болельщики в фан-зоне и барах Екатеринбурга радуются первому голу, который забила сборная России.













В барах не так многолюдно, но тоже волнительно









22:18





Важнейший гол, поскольку теперь саудовцам придётся раскрываться. И у России появятся шансы провести опасные атаки.









22:17





Чуть было Россия не забила второй гол. Вратарь гостей в последний момент сумел вытащить мяч из ворот.











22:14





Уже на 12-й минуте Россия сумела открыть счёт! После навеса мяч в ворота переправил Юрий Газинский.













22:13





ГОООООООЛ!!!!!!!!!!





Г

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Л

!!! ЮРИИИИЙ ГАЗИИИНСКИИЙ pic.twitter.com/DCCWpn3i7C — Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.





22:11





Зобнин отдаёт неплохой пас в центр Дзагоеву, но тот не сумел справиться с передачей.













22:10





Певец Робби Уильямс, оказывается, показал неприличный жест в конце своего выступления. Кому он адресован?





Робби Уильямс закончил свое выступление









22:06





Первая опасная атака сборной России — наш игрок в подкате сумел сохранить мяч, но реализовать момент не удалось.









22:06





Взволнованные болельщики смотрят первый матч везде, где только идет трансляция.

















22:03





Сборная России сегодня играет по схеме 4–4–2. Судя по всему, сделана ставка на быстрый гол.









22:03





Половина наших читателей верят в победу сборной России.













21:59





Первый удар по мячу нанесли футболисты Саудовской Аравии.





21:56





Звучат гимны стран — сначала Саудовской Аравии, а затем России. «Лужники» поют российский гимн хором! Впечатляет.









21:54





«Дорогие друзья, добро пожаловать на чемпионат мира по футболу в Россию», — сказал на нескольких языках президент FIFA Джанни Инфантино.









21:51





А пока не началось — несколько фото из фан-зоны Екатеринбурга (большой репортаж здесь)





Здесь выступает «Чайф»

















Врачам скорой помощи раздали сегвеи, чтобы они могли быстро добраться до болельщиков





21:51





Чемпионат открыл Владимир Путин:





— Поздравляю вас с началом главного турнира планеты. Это грандиозное событие впервые проходит в России. В нашей стране футбол любят. Мы ответственно готовились провести у себя это грандиозное мероприятие. Мы сделали все, чтобы все могли полностью погрузиться в атмосферу праздника футбола. И главное, чтобы наши гости получили удовольствие от пребывания в России. Нас всех объединяет любовь к футболу в одну команду. Все члены этой команды понимают и чувствуют друг друга.









Наш корреспондент признался, что многие зрители так и не поняли, где в момент выступления находился президент.





21:45





Одеяло, которым было накрыто поле, убрали. Теперь всё готово к матчу. Волнительно!









21:43





Трибуны «Лужников» переполнены!













21:42





Церемония яркая и динамичная. По сути, это короткий концерт.









21:40





Мяч же на поле вынесла супермодель Виктория Лопырёва.









21:39





На поле вынесли флаги всех команд-участниц чемпионата мира по футболу.













21:34





Церемония продлится всего полчаса. Главные герои — певец Робби Уильямс оперная дива Аида Гарифуллина.





























21:32





Церемония открытия чемпионата стартовала! На поле появился Робби Уильямс.





21:31





Большая фан-зона открылась сегодня и в Екатеринбурге, который примет несколько матчей ЧМ.









Перед трансляцией матча между Россией и Саудовской Аравией в екатеринбургской фан-зоне прошел концерт группы "Чайф". Здесь можно посмотреть, как болельщики отдыхают.









21:29





В Самаре фанфест проходит на самой большой площади Европы — площади Куйбышева. Сюда уже приехали фанаты Колумбии, Коста-Рики, Саудовской Аравии. Его можно посмотреть в прямом эфире:













21:28





В 17:30 по московскому времени начнётся церемония открытия. Наш корреспондент передаёт, что к ней уже всё готово!









21:26





Смотреть главный матч года готовятся во всех городах России. Вот несколько фото из Волгограда: там больше +30 °С на солнце, и вообще очень позитивно. Вот здесь подробный репортаж из фан-зоны.

















Народу в фан-зоне немного — мало кто решил сократить себе рабочий день.













21:25





Болельщики обычно приходят на стадион за пару часов, а потому перекусить перед началом матча бывает совсем не лишним. Обычный хот-дог стоит 300 рублей! Посмотрите на меню.









21:22





Судя по кадрам из соцсетей, трибуны "Лужников" уже практически заполнены.









Болеем за наших 🇷🇺🇷🇺🇷🇺💪🏻 Публикация от Оксана Шаповалова (@ksjunech_ka) 14 Июн 2018 в 7:23 PDT





21:20





Специально к чемпионату мира «Лужники» реконструировали. На реконструкцию потратили почти 27 миллиардов рублей. Теперь главная арена страны вмещает 81 тысячу зрителей.









21:19





Сборная России уже на поле — команда разминается.













21:17





По соцсетям расходится эта картинка, что якобы во Владивостоке матч уже показали. Мы точно не будем против, если всё так и завершится.









21:12





Как говорят эксперты, такого слабого по составу матча-открытия ещё никогда не было.









21:09





На территории стадиона есть несколько магазинов, где можно купить атрибутику.





За футболку просят от 1500 до 6000 рублей





21:06





Наш корреспондент сейчас уже в "Лужниках". Мы ему, конечно же, завидуем, потому что он своими глазами увидит первый матч чемпионата мира. Вот несколько фотографий от него.





















21:04





Пока матч ещё не начался, давайте проголосуем.





Как завершится матч Россия — Саудовская Аравия?

Авторизируйтесь , чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Победой России

Вничью

Победой Саудовской Аравии К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования









21:02





Стал известен состав сборной России по футболу.









21:00





Ровно час остался до первого матча чемпионата мира по футболу! Мы начинаем наш большой онлайн.







