Сотни новосибирцев пришли на набережную смотреть первый матч ЧМ-2018 (обновляется)
В начале июня департамент физической культуры и спорта Новосибирской области получил официальную лицензию FIFA на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу, который стартует в России сегодня, 14 июня. Всего на Михайловской набережной покажут три матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира.
В первом — сборная России играет со сборной Саудовской Аравии. Начало по новосибирскому времени в 22:00. В ночь на 20 июня российская сборная сыграет с Египтом — начало в 01:00. Третий матч группового этапа россияне проведут против сборной Уругвая 25 июня в 21:00.
Сегодня зрители трансляции смогут уехать с набережной от станции метро «Речного вокзала» на дополнительных рейсах автобусов. Новосибирский метрополитен продлевает работу на один час — до часу ночи.
Ура! Денис Черышев забил второй гол в ворота противника!!! Россия, вперёд!!!
Первый гол забил российский футболист Юрий Газинский. Болельщики ликуют!
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора НСО Андрей Травников тоже пришли поболеть за российскую сборную.
«Ты слышишь, Москва, это Новосибирск! Мы даже погоду заказали. Если бы этот первый матч был бы в Новосибирске, то противники проиграли бы в новосибирском климате», — сказал Анатолий Локоть.
Болельщики тем временем кричали: «Давай футбол!». Через несколько минут включили прямую трансляцию матча.
Многие пришли семьями с маленькими детьми. Фанатов с флагами пока не так много, видимо, они подойдут ближе к началу матча.
По словам корреспондента НГС, людей с каждой минутой становится всё больше и больше.
НГС начал трансляцию открытия чемпионата мира по футболу в фан-зоне.
Вход на набережную свободный, но пронести на неё можно не всё: нельзя брать с собой большие сумки, воду в бутылках объёмом более 0,5 литра, ничего стеклянного, никакого спиртного.
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Мария Тищенко
Фото Александра Ощепкова (1), Дарьи Януш