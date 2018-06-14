Сотни новосибирцев пришли на набережную смотреть первый матч ЧМ-2018 (обновляется)

Трансляция обновляется
Начало первого мачта по новосибирскому времени в 22:00
Начало первого мачта по новосибирскому времени в 22:00

В начале июня департамент физической культуры и спорта Новосибирской области получил официальную лицензию FIFA на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу, который стартует в России сегодня, 14 июня. Всего на Михайловской набережной покажут три матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира. 


В первом — сборная России играет со сборной Саудовской Аравии. Начало по новосибирскому времени в 22:00. В ночь на 20 июня российская сборная сыграет с Египтом — начало в 01:00. Третий матч группового этапа россияне проведут против сборной Уругвая 25 июня в 21:00. 


Сегодня зрители трансляции смогут уехать с набережной от станции метро «Речного вокзала» на дополнительных рейсах автобусов. Новосибирский метрополитен продлевает работу на один час — до часу ночи. 


Ура! Денис Черышев забил второй гол в ворота противника!!! Россия, вперёд!!!



Новосибирские трибуны ликуют!
Новосибирские трибуны ликуют!


Фанаты уверены, что сегодня в ворота российской сборной не будет забит ни один гол
Фанаты уверены, что сегодня в ворота российской сборной не будет забит ни один гол


Первый гол забил российский футболист Юрий Газинский. Болельщики ликуют!


ГО-О-ОЛ!!!
ГО-О-ОЛ!!!


Фанаты танцуют, празднуя удачное начало матча
Фанаты танцуют, празднуя удачное начало матча


Болельщиков пустили к экрану
Болельщиков пустили к экрану


Сотни новосибирцев собрались у экрана
Сотни новосибирцев собрались у экрана


Несмотря на вечернее время, на набережной нехолодно — многие сидят прямо на мостовой
Несмотря на вечернее время, на набережной нехолодно — многие сидят прямо на мостовой


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора НСО Андрей Травников тоже пришли поболеть за российскую сборную.


Андрей Травников оделся
Андрей Травников оделся


«Ты слышишь, Москва, это Новосибирск! Мы даже погоду заказали. Если бы этот первый матч был бы в Новосибирске, то противники проиграли бы в новосибирском климате», — сказал Анатолий Локоть.


Анатолий Локоть
Анатолий Локоть


Болельщики тем временем кричали: «Давай футбол!». Через несколько минут включили прямую трансляцию матча.


До матча осталось меньше 10 минут. Сотни фанатов футбола пришли на набережную.
До матча осталось меньше 10 минут. Сотни фанатов футбола пришли на набережную.


Читатели НГС в комментариях к стриму дают свои прогнозы по поводу исхода матча: например, 2:1 в пользу Саудовской Аравии


Собравшимся рассказывают об истории мундиаля и приветствуют игроков
Собравшимся рассказывают об истории мундиаля и приветствуют игроков


Коллективы продолжают выступать
Коллективы продолжают выступать



Многие пришли семьями с маленькими детьми. Фанатов с флагами пока не так много, видимо, они подойдут ближе к началу матча.


Сидячие места рассчитаны на 600 человек, на территории установлены камеры видеонаблюдения
Сидячие места рассчитаны на 600 человек, на территории установлены камеры видеонаблюдения


Корреспонденты НГС рассказывают, что происходит в данный момент на концерте


По словам корреспондента НГС, людей с каждой минутой становится всё больше и больше.


В числе зрителей много родителей детей, которые выступают
В числе зрителей много родителей детей, которые выступают


Играет музыка — песни про футбол. На набережной продают флаги России
Играет музыка — песни про футбол. На набережной продают флаги России


НГС начал трансляцию открытия чемпионата мира по футболу в фан-зоне.



Вход на набережную свободный, но пронести на неё можно не всё: нельзя брать с собой большие сумки, воду в бутылках объёмом более 0,5 литра, ничего стеклянного, никакого спиртного.


Всех проверяют и отбирают бутылку больше 0,5 литра
Всех проверяют и отбирают бутылку больше 0,5 литра


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