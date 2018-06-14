Сотни новосибирцев пришли на набережную смотреть первый матч ЧМ-2018 (обновляется)

Трансляция обновляется

Начало первого мачта по новосибирскому времени в 22:00

В начале июня департамент физической культуры и спорта Новосибирской области получил официальную лицензию FIFA на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу, который стартует в России сегодня, 14 июня. Всего на Михайловской набережной покажут три матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира.







В первом — сборная России играет со сборной Саудовской Аравии. Начало по новосибирскому времени в 22:00. В ночь на 20 июня российская сборная сыграет с Египтом — начало в 01:00. Третий матч группового этапа россияне проведут против сборной Уругвая 25 июня в 21:00.





Сегодня зрители трансляции смогут уехать с набережной от станции метро «Речного вокзала» на дополнительных рейсах автобусов. Новосибирский метрополитен продлевает работу на один час — до часу ночи.





22:44

Ура! Денис Черышев забил второй гол в ворота противника!!! Россия, вперёд!!!









Новосибирские трибуны ликуют!





Фанаты уверены, что сегодня в ворота российской сборной не будет забит ни один гол





22:14

Первый гол забил российский футболист Юрий Газинский. Болельщики ликуют!









Фанаты танцуют, празднуя удачное начало матча





22:07

Болельщиков пустили к экрану





Сотни новосибирцев собрались у экрана





Несмотря на вечернее время, на набережной нехолодно — многие сидят прямо на мостовой





21:56

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора НСО Андрей Травников тоже пришли поболеть за российскую сборную.





Андрей Травников оделся





«Ты слышишь, Москва, это Новосибирск! Мы даже погоду заказали. Если бы этот первый матч был бы в Новосибирске, то противники проиграли бы в новосибирском климате», — сказал Анатолий Локоть.





Анатолий Локоть





Болельщики тем временем кричали: «Давай футбол!». Через несколько минут включили прямую трансляцию матча.





21:51

До матча осталось меньше 10 минут. Сотни фанатов футбола пришли на набережную.







21:40

Читатели НГС в комментариях к стриму дают свои прогнозы по поводу исхода матча: например, 2:1 в пользу Саудовской Аравии





21:35

Собравшимся рассказывают об истории мундиаля и приветствуют игроков





21:25

Коллективы продолжают выступать









21:23

Многие пришли семьями с маленькими детьми. Фанатов с флагами пока не так много, видимо, они подойдут ближе к началу матча.





21:20

Сидячие места рассчитаны на 600 человек, на территории установлены камеры видеонаблюдения





21:15

Корреспонденты НГС рассказывают, что происходит в данный момент на концерте





21:10

По словам корреспондента НГС, людей с каждой минутой становится всё больше и больше.





В числе зрителей много родителей детей, которые выступают





21:08

Играет музыка — песни про футбол. На набережной продают флаги России





21:01

НГС начал трансляцию открытия чемпионата мира по футболу в фан-зоне.









20:57

Вход на набережную свободный, но пронести на неё можно не всё: нельзя брать с собой большие сумки, воду в бутылках объёмом более 0,5 литра, ничего стеклянного, никакого спиртного.





Всех проверяют и отбирают бутылку больше 0,5 литра



