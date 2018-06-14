Украина откроет в Новосибирске визовый центр

Получить визу можно будет теперь не только в консульстве
Получить визу можно будет теперь не только в консульстве


Министерство иностранных дел Украины объявило об открытии восьми визовых центров в России, в том числе в Новосибирске.


«Визовым центром будет обеспечиваться только техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, решение об оформлении или отказе в оформлении виз будут приниматься, как и раньше, консулом Консульства Украины в Новосибирске», — отметили в новосибирском консульстве Украины.


В Новосибирске новый визовый центр откроется уже завтра, 15 июня. Желающие получить украинскую визу теперь смогут это сделать не только по адресу улица Семьи Шамшиных, 30, где находится консульство Украины, но и по адресу улица Челюскинцев, 15 — там находится новый центр. Визовым оператором центра станет VF Worldwide Holding Ltd.


Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в социальной сети Facebook, планируется открыть 56 новых визовых центров по всему миру. Кроме Новосибирска в России они появятся ещё в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Ростове-на-Дону и Самаре. Все центры откроются в период с 15 июня по 1 августа.


Ранее в Новосибирске стало сложнее получить визы в Польшу — их перестали выдавать ещё в конце марта этого года.

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