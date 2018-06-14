После дождя два столба в Академгородке украсили потерянными автономерами
В новосибирском Академгородке на двух столбах развесили автомобильные номера, найденные на улице Российской.
«У нас дождь сегодня идёт целый день, буквально с 12:00 затопило, и вот эти номера начали плавать», — рассказал корреспонденту НГС один из очевидцев.
По его словам, водители автомобилей отрывали номера, проезжая по глубокой луже, которая собралась на Российской, 21. После таблички собрали прохожие и другие водители и прикрепили к столбам.
Согласно ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, за езду без государственных регистрационных знаков предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.
Из-за дождя сегодня в городе оказалась затоплена часть улиц, и, кроме того, некоторые светофоры вышли из строя.
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Елена Громкова
Фото очевидцев