Читай по губам: в кинотеатрах Новосибирска начнут снимать лица посетителей

Тестирование продлится до сентября 2018 года
Тестирование продлится до сентября 2018 года

В ближайшее время в залах объединённой сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» в Новосибирске начнут тестировать систему компьютерного зрения, которая позволит определять количество зрителей в зале, их гендерный и возрастной состав, а также анализировать поведение.


«В тестировании системы компьютерного зрения, созданной специалистами департамента разработки программного обеспечения Rambler Group, будет поэтапно задействована вся сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино". На первом этапе в тестировании задействованы кинотеатры, инфраструктура которых наиболее готова к реализации данного проекта и отвечает ключевым техническим требованиям: наличие камер с достаточным разрешением и подключение к каналам высокоскоростного интернета. География проекта затрагивает все федеральные округа. Среди участников есть как города-миллионеры, так и областные центры. Например, в первую волну попали Красноярск и Тюмень, при этом Новосибирск будет подключён к проекту позднее», — рассказала корреспонденту НГС директор по связям с общественностью и внешним коммуникациям объединённой сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» Александра Артамонова.


В Новосибирске 40 кинозалов сети, отметила Александра Артамонова 
В Новосибирске 40 кинозалов сети, отметила Александра Артамонова 


Александра Артамонова уточнила, что кинотеатры в Новосибирске будут подключены к системе в ближайшее время, в целом же тестирование продлится до сентября текущего года.


«Процесс тестирования системы компьютерного зрения включает в себя совершенствование механизмов работы нейросетей и других элементов искусственного интеллекта, обновление программного обеспечения с учётом полученных результатов, калибровку и повышение точности определения объектов, объединение технологий компьютерного зрения и больших данных на базе других активов Rambler Group», — добавила Артамонова.


Полученные данные дают возможность сравнить количество проданных билетов и реальное число зрителей в зале. В перспективе эта информация поможет настраивать гипертаргетированные онлайн и офлайн рекламные кампании в зависимости от гендерных и возрастных особенностей аудитории в режиме «здесь и сейчас». И может быть использована для репертуарного планирования кинотеатров.


Всего в Новосибирске находятся 40 кинозалов объединённой сети. Например, «Синема Парк» расположен в «Сан Сити» и «Ройял Парке», а «Формула кино» — в «Ауре».


Это уже не первый опыт бизнеса сбора информации о лицах новосибирцев. В 2017 году Тинькофф Банк решил поставить в Новосибирске банкоматы со сканерами лиц.

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