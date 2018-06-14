Новосибирцы набрали за 4 месяца кредиток на 3 миллиарда рублей

Интерес новосибирцев к кредиткам вырос в два раза

Жители Новосибирской области в два раза чаще стали оформлять кредитные карты.





Общий объём лимита кредитных карт, которые новосибирцы получили за первые 4 месяца 2018 года, составил больше 3 миллиардов рублей, рассказали корреспонденту НГС в Национальном бюро кредитных историй. Эта сумма на 41% больше, чем в прошлом году — тогда на картах сибиряков было больше 2 миллиардов рублей.







За первые 4 месяца 2018 года жители региона взяли 71 689 кредиток — это больше на 55,3%, чем за аналогичный период прошлого года. В январе-апреле 2017 года новосибирцы получили только 46 155 кредитных карт.





При этом средний лимит на кредитках сократился с 48 тысяч 429 рублей до 44 тысяч 160 рублей.





В НБКИ отметили, что в целом по России выдача кредитных карт растёт во всех возрастных сегментах, а самый большой рост показывают заёмщики старше 50 лет.





«По данным 4100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-апреле 2018 года общее количество выданных новых кредитных карт составило 2,82 миллиона единиц, увеличившись на 60,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (1,76 миллиона единиц)», — приводят в бюро общероссийскую статистику НБКИ.







В мае стало известно, что у новосибирцев вырос интерес и к другому виду кредитов — с начала года жители региона стали чаще брать автокредиты.