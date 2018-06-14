На машине на набережную: власти рассказали, где припарковаться футбольным болельщикам

Футбольные болельщики смогут припарковаться в пяти местах
Футбольные болельщики смогут припарковаться в пяти местах

Власти Новосибирска ввели автостоянки для горожан, которые собираются смотреть трансляции чемпионата мира по футболу на набережной.


«С 18:00 14 июня до 2:00 15 июня и с 23:00 19 июня до 2:00 20 июня для зрителей трансляций чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на Михайловской набережной будут организованы парковочные площадки», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Парковки будут работать:
— на чётной стороне Большевистской между Октябрьским мостом и метромостом (50 мест);
— на нечётной стороне Большевистской в районе театра «Старый дом» (45 мест);
— в районе здания № 1 на улице Добролюбова (20 мест);
— в районе здания № 2 на улице Обской (30 мест);
— под эстакадой на площади инженера Будагова (245 мест).


В мэрии уточнили, что оставить машины на этих площадках можно будет бесплатно
В мэрии уточнили, что оставить машины на этих площадках можно будет бесплатно


На стоянках будут дежурить парковщики
На стоянках будут дежурить парковщики


Сегодня после первого матча чемпионата мира зрители также смогут уехать с набережной на автобусах. Кроме того, для удобства болельщиков метро будет ходить до часу ночи.

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