На машине на набережную: власти рассказали, где припарковаться футбольным болельщикам

Футбольные болельщики смогут припарковаться в пяти местах

Власти Новосибирска ввели автостоянки для горожан, которые собираются смотреть трансляции чемпионата мира по футболу на набережной.







«С 18:00 14 июня до 2:00 15 июня и с 23:00 19 июня до 2:00 20 июня для зрителей трансляций чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на Михайловской набережной будут организованы парковочные площадки», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Парковки будут работать:

— на чётной стороне Большевистской между Октябрьским мостом и метромостом (50 мест);

— на нечётной стороне Большевистской в районе театра «Старый дом» (45 мест);

— в районе здания № 1 на улице Добролюбова (20 мест);

— в районе здания № 2 на улице Обской (30 мест);

— под эстакадой на площади инженера Будагова (245 мест).







В мэрии уточнили, что оставить машины на этих площадках можно будет бесплатно





На стоянках будут дежурить парковщики





Сегодня после первого матча чемпионата мира зрители также смогут уехать с набережной на автобусах. Кроме того, для удобства болельщиков метро будет ходить до часу ночи.