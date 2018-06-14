На машине на набережную: власти рассказали, где припарковаться футбольным болельщикам
Власти Новосибирска ввели автостоянки для горожан, которые собираются смотреть трансляции чемпионата мира по футболу на набережной.
«С 18:00 14 июня до 2:00 15 июня и с 23:00 19 июня до 2:00 20 июня для зрителей трансляций чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на Михайловской набережной будут организованы парковочные площадки», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Парковки будут работать:
— на чётной стороне Большевистской между Октябрьским мостом и метромостом (50 мест);
— на нечётной стороне Большевистской в районе театра «Старый дом» (45 мест);
— в районе здания
— в районе здания
— под эстакадой на площади инженера Будагова (245 мест).
Сегодня после первого матча чемпионата мира зрители также смогут уехать с набережной на автобусах. Кроме того, для удобства болельщиков метро будет ходить до часу ночи.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1), схемы vk.com/club76279431 (2, 3)