Умер режиссёр Станислав Говорухин

Станиславу Говорухину было 82 года
Станиславу Говорухину было 82 года

В Москве ушёл из жизни известный режиссёр и депутат Госдумы Станислав Говорухин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.


Володин объявил о смерти Говорухина на заседании Госдумы. 


«Я хочу вас проинформировать о том, что в 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжёлой и продолжительной болезни скончался, ушёл из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — цитирует политика РИА Новости. 


Депутаты почтили память коллеги минутой молчания.


Вчера сообщалось, что состояние режиссёра резко ухудшилось, он был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Некоторые СМИ написали о смерти режиссёра, но позже его пресс-секретарь опровергла эту новость.


Справка: Станислав Сергеевич Говорухин родился в городе Березники (сейчас это Пермский край, но в 1936 году город входил в Свердловскую область). Он снял известные и любимые многими фильмы и сериалы: «Место встречи изменить нельзя», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Ворошиловский стрелок», «Вертикаль», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» и другие.


В качестве актёра Говорухин снимался в картинах «Орел и решка», «Асса», сериале «Завтра будет завтра» и других. Всего у него более 30 ролей в кино и на телевидении. С 2005 года Говорухин возглавлял комитет Госдумы по культуре.

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