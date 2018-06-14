Чиновники решили купить хрустальные бокалы с позолотой для подарков иностранцам
Правительство Новосибирской области объяснило, для чего закупает хрусталь с позолотой — сувенирные наборы будут дарить главам российских и иностранных международных делегаций.
«В наборы входит стакан из хрусталя с каймой из позолоты 1 мм. Данные наборы приобретаются ГКУ НСО "Хозяйственное управление" из приносящей доход деятельности и используются для приёма глав российских и иностранных международных делегаций, — передала ответ на запрос НГС пресс-служба областного правительства. — Сумма 255 тысяч рублей является итоговой за всё количество поставляемой продукции. Технические характеристики на поставленную продукцию являются типовыми».
О какой именно «приносящей доход деятельности» идёт речь, в пресс-службе не уточнили.
Закупку разместили в начале июня. В документах сказано, что правительство ищет поставщика 14 подарочных наборов посуды на 4–6 персон. На хрустальной посуде должен быть изображён герб Новосибирской области, футляр для наборов — тёмно-синего цвета.
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Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой