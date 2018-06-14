Новосибирец написал программу, которая печатает черепа из титана

Программа Александра Грифа значительно облегчит жизнь и врачам, и их пациентам
Программа Александра Грифа значительно облегчит жизнь и врачам, и их пациентам


Студент-магистрант НГТУ Александр Гриф разработал единственную в России программу, которая поможет больным с черепно-мозговыми травмами или онкологией. На её создание ушло больше двух лет, и недавно учёный закончил первый этап разработки. Впереди ещё один, после которого новую технологию смогут использовать в больницах.


«Идея создать программу появилась тогда, когда к нам [на факультет прикладной математики и информатики НГТУ] пришли врачи из НИИТО, института травматологии имени Цивьяна. Они сказали, что у них есть некий задаток технологии, но нет программ для реализации и собственно доведения до ума самой технологии», — рассказал НГС разработчик.


Компьютерная программа CranioCAD, над которой работает Александр, делает индивидуальные 3D-модели пластин, которые будут вставлять в череп при травме. Сейчас имплантаты делают из дорогого металла — титана, грамм которого стоит 1500 рублей. Когда пластины подгоняют под размер и геометрию повреждённой части головы, часть материала становится ненужной, и она отсекается. Так, один элемент при установке может потерять до 10 грамм. Но, несмотря на все старания врачей, повторить точную форму черепа пока невозможно, и результат выглядит неэстетично.


Программа позволит всего этого избежать — на основе томограммы строится 3D-модель черепа, там выделяются границы дефекта, оптимизируется размер имплантата и его геометрия. После этого деталь печатается на 3D-принтере, и нейрохирург может вставить её на место.


У CranioCAD, созданной новосибирцем, есть зарубежные аналоги, но, по словам Александра, у них есть два существенных недостатка.


«Создавать имплантаты можно в программе Mimics — это один из лидеров производителей 3D-принтеров по титану, но стоимость — 10 тысяч долларов — нужно платить только за право пользования этой программой в год. Во-вторых, врач абсолютно не может ей пользоваться, потому что это рассчитано на очень высококвалифицированного специалиста с точки зрения 3D-дизайна, инженера», — объяснил Александр Гриф.


По словам программиста, российская разработка будет значительно дешевле — не больше двух тысяч долларов в год. Кроме того, пользоваться программой смогут обычные врачи, что облегчит работу нейрохирургов.


В больницах CranioCAD сможет появиться примерно через год — она ещё на стадии доработки. Однако она уже прошла тест-драйв, её попробовали в работе врачи из НИИТО. Они убедились в том, что геометрия получившегося в программе имплантата повторяет форму черепа и ей удобно пользоваться.


В конце мая уже выпускник НГТУ создал ещё одну полезную технологию — инвалидную коляску, которая управляется силой мысли.

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