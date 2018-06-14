Видео: на левом берегу Новосибирска появились серийные похитители аккумуляторов
Серийные похитители автомобильных аккумуляторов попали на камеру домофона дома по улице Невельского, 51, когда ночью 11 июня вскрывали машину. О происшествии корреспонденту НГС рассказал председатель правления ТСЖ Иван Аболмасов.
«Это не первый случай уже. <…> Выбирают "Жигули". Вот в последнем случае, судя по записи, два молодых человека в 2:30 [ночи] ходили туда-сюда. А потом вскрыли. <…> Шпана это, аккумуляторы собирают, а потом сдают, вероятно», — сообщил Иван Аболмасов.
На видео, которое появилось на YouTube-канале «Безопасный дом», можно заметить, как в 2:31:12 к автомобилю подходят двое и уже в 2:32:33 удаляются от машины с аккумулятором. На кражу у них ушло чуть больше минуты.
По словам Аболмасова, заявление в полицию пострадавший подаст в ближайшее время вместе с видео, которое недавно скопировали из архива.
В прошлом году с помощью видео с камер наблюдения полиция поймала серийных похитителей велосипедов из домов Ленинского района.
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Илья Калинин
Фото: архив НГС
Видео канала «Безопасный дом» на youtube.com